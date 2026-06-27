افزایش غلظت گردوخاک در اصفهان؛ هواشناسی هشدار سطح زرد صادر کرد
اداره کل هواشناسی اصفهان نسبت به وزش باد و گردخاک تا پایان هفته جاری هشدار سطح زرد صادر کرد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.
بر همین اساس، اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که از شامگاه فردا یکشنبه تا اواخر وقت پنجشنبه (هفتم تا یازدهم تیر) وزش باد به نسبت شدید تا شدید، در نواحی مستعد خیزش گردوخاک و کاهش شعاع دید و افت کیفیت هوا به ویژه در مناطق شمال، شرق و مرکز استان پیشبینی میشود.
بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، این پدیده شهرستانهای آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار (دولت آباد)، لنجان، فلاورجان، کبوتر آباد، کوهپایه، مهاباد، شاهین شهر و میمه، نایین، نجف آباد، نطنز، ورزنه و شهرستان اصفهان را در برخواهد گرفت.
هواشناسی اصفهان نسبت به افزایش غلظت گردوخاک و آلودگی هوا، کاهش شعاع دید و اختلال در ترددهای جادهای بهویژه در محورهای کویری و برونشهری، سقوط اشیاء از ارتفاعات، احتمال خسارت به سازههای موقت، داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها، شکستن شاخه درختان فرسوده و خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که افراد به ویژه گروههای حساس جامعه مانند بیماران تنفسی، سالمندان و زنان باردار از ماسک استفاده کنند.
هواشناسی در ادامه بر ضرورت حصول اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمانهای نیمهکاره، احتیاط در ترددهای جادهای بهویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیتهای عمرانی تاکید کرده است.