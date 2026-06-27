عاملان نزاع منجر به چاقو کشی در شهرستان لردگان بازداشت شدند

به گزارش ایلنا، سرهنگ عبدالله مرادی اظهارداشت :در پی اعلام نزاع در یکی از محله‌های شهر لردگان بلافاصله تیم های گشت کلانتری ۱۱ به محل اعزام و در بررسی‌های اولیه مشخص شد چندین نفر جوان پس از درگیری لفظی و طی نزاع شکل گرفته، با ضربات چاقو مجروح و به بیمارستان انتقال داده شدند و ضاربان دخیل در این نزاع هم از محل متواری می‌شوند.

وی با اشاره به انجام پی جویی های پلیسی برای شناسایی و دستگیری عاملان چاقو کشی تصریح کرد: در این رابطه با تلاش تیم‌هایی از پلیس عاملان وقوع چاقو کشی منجر به جرح که دو نفر بودند شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ مرادی با اشاره به اینکه علت و انگیزه این نزاع منجر به جرح اختلافات بر روی زمین کشاورزی پس از درگیری لفظی و بالا گرفتن درگیری فیزیکی بوده گفت: در این رابطه ۴ متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.

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