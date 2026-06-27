به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، محمد امیدفر، با بیان اینکه برای آگاهی مردم و انجام اقدامات پیشگیرانه هشدار هواشناسی سطح نارنجی صادر شده است، افزود: با توجه به گذر امواج تراز میانی جو طی امروز و فردا جوی ناپایدار در استان حاکم خواهد شد.

وی اظهار کرد: تشدید این وضعیت به علت شرایط فصلی و محلی طی این روزها موجب غرش آذرخش، آبگرفتگی معابر، بارش تگرگ در نواحی مستعد، وزش باد گاهی به نسبت شدید، جاری شدن روان آب و سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه ها می شود.

رییس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با اشاره به بارش های روز گذشته در استان، گفت: این بارش ها در مرند موجب بروز سیلاب و خسارت مالی به کشاورزان و باغداران شده و خوشبختانه تلفات جانی نداشته است.

امیدفر، ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین بارش از هریس به میزان ۱۱ میلی متر، خواجه ۷.۶ میلی متر، اهر ۶.۶ میلی متر و ورزقان ۵.۸ میلی متر گزارش شده است.

وی با بیان اینکه از نظر دمایی هوای استان طی هفته جاری گرمتر می شود، یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته سراب با حداقل دمای ۱۰ درجه سانتی گراد خنک ترین و جلف با حداکثر دمای ۳۳ درجه گرمترین شهرهای استان بودند.

امیدفر، افزود: دمای تبریز در این بازه زمانی در خنک ترین زمان به ۱۴ درجه و در گرمترین زمان به ۳۲ درجه سانتی گراد رسید و دمای فعلی (۹:۴۰) این شهر ۲۴ درجه گزارش شده که نسبت به روز گذشته در همین زمان ۶ درجه افزایش یافته است.

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