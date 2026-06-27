معاون استاندار فارس:
تابآوری اجتماعی محور اصلی عبور از بحرانهاست
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با تأکید بر ضرورت تحول در مدیریت بحران و مقابله با ناترازی انرژی، گفت: عبور از چالشهای امروز تنها با اتکا به تجهیزات و امکانات ممکن نیست و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، فناوریهای نوین، مشارکت مردم و افزایش تابآوری اجتماعی باید در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش ایلنا، محمود رضاییکوچی در نشست هیئت اندیشهورز بسیج مهندسین استان فارس با اشاره به اهمیت سرمایه اجتماعی در مدیریت بحران اظهار کرد: تجربه حوادث اخیر نشان داده است که در کنار توان فنی و تجهیزات، همراهی مردم، انسجام اجتماعی و مشارکت نهادهای مردمی و تخصصی از مهمترین عوامل موفقیت در مدیریت بحرانها به شمار میرود.
وی با قدردانی از فعالیت نیروهای بسیج و مهندسان حاضر در عرصههای مختلف افزود: حضور نیروهای مردمی و متخصص، ظرفیت ارزشمندی برای افزایش تابآوری جامعه و ارتقای توان مدیریتی استان در شرایط بحرانی است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با تأکید بر لزوم بازنگری در رویکردهای مدیریت بحران تصریح کرد: از مرحله پیشبینی و پیشگیری تا مقابله، کنترل و بازسازی پس از بحران، باید همه ظرفیتهای فنی، انسانی و اجتماعی به صورت هماهنگ و همافزا به کار گرفته شوند.
رضاییکوچی در بخش دیگری از سخنان خود، ناترازی انرژی را یکی از مهمترین چالشهای کشور و استان دانست و گفت: این موضوع به دغدغه اصلی مدیریت اجرایی تبدیل شده و لازم است در حوزههای تولید، توزیع، مصرف، صرفهجویی و هوشمندسازی اقدامات مؤثر و هدفمند انجام شود.
وی توسعه نیروگاههای خورشیدی، افزایش بهرهوری، اصلاح الگوی مصرف و اجرای سیاستهای تشویقی و بازدارنده را از مهمترین راهکارهای کاهش ناترازی انرژی برشمرد و افزود: با اختیارات واگذار شده به استانها، امکان برنامهریزی و اجرای بخشی از راهکارهای عملی در فارس فراهم شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس همچنین با اشاره به اجرای نهضت ملی مسکن، بر ضرورت بازنگری در برخی شیوههای اجرایی این طرح تأکید کرد و گفت: هرجا زمینه مشارکت مستقیم مردم فراهم شده، میزان موفقیت، پایداری و پذیرش اجتماعی نیز افزایش یافته است.
وی افزود: زمانی که دولت به طور همزمان نقش کارفرما، مجری و تأمینکننده منابع را بر عهده میگیرد، طولانی شدن روند اجرا، افزایش هزینهها و فشارهای تورمی، پروژهها را با مشکلات بیشتری مواجه میکند؛ از این رو باید از ظرفیت مردم و بخش خصوصی در اجرای طرحهای مسکن بیش از گذشته استفاده شود.
رضاییکوچی با اشاره به آتشسوزیهای اخیر در عرصههای طبیعی استان، از جمله در کازرون و شیراز، نیز بر ضرورت ارتقای توان مقابله با این حوادث تأکید کرد و گفت: حفاظت از منابع طبیعی مستلزم استفاده از تجهیزات نوین، فناوریهای روز، هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی و مشارکت مؤثر مردم است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نهادهای مردمی و مجموعههای تخصصی، زمینه ارتقای کارآمدی مدیریت عمرانی، مدیریت بحران و خدماترسانی در استان فارس بیش از پیش فراهم شود.