به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، در راستای اجرای نهضت ملی آبرسانی، شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه موفق شده است پایداری آب شرب را در ۴۲۰ روستای استان تثبیت کند و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان سال جاری نیز بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ روستای دیگر به شبکه آب پایدار متصل خواهند شد.

رضا داودی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، در این خصوص اظهار کرد: در قالب ۲ قرارداد آبرسانی منعقد شده با قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) سپاه، تأمین آب شرب پایدار برای ۸۶۰ روستای استان در دستور کار قرار گرفته و اجرای این طرح‌ها طی سه سال گذشته با پیشرفت مطلوبی همراه بوده است.

وی با اشاره به اینکه قرارداد نخست این طرح تاکنون به ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است، افزود: تاکنون بیش از ۴۲۰ روستا ساماندهی شده و ساکنان این مناطق از آب شرب پایدار و خدمات بهداشتی مناسب بهره‌مند شده‌اند؛ اقدامی که نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و کاهش مشکلات ناشی از کم‌آبی داشته است.

مدیرعامل آبفای استان کرمانشاه ادامه داد: هم‌اکنون عملیات اجرایی آبرسانی در حدود ۳۰۰ روستای دیگر در حال انجام است و روند پیشرفت پروژه‌ها رضایت‌بخش است. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری ۱۵۰ تا ۲۰۰ روستای دیگر نیز به بهره‌برداری برسند و از نعمت آب شرب پایدار برخوردار شوند.

داودی هدف نهایی این طرح را تکمیل پروژه‌های آبرسانی روستایی تا پایان سال ۱۴۰۶ عنوان کرد و گفت: در صورت تأمین اعتبارات مورد نیاز، تمامی روستاهای باقی‌مانده نیز ساماندهی خواهند شد و با تکمیل این طرح‌ها، بخش عمده تنش آبی روستاهای استان برطرف شده و کرمانشاه به شرایطی پایدار در حوزه تأمین آب شرب روستایی دست خواهد یافت.

وی در پایان با بیان اینکه اجرای این پروژه‌ها از حدود سه سال پیش آغاز شده است، تأکید کرد: روند اجرای طرح‌های آبرسانی با شتاب مناسبی ادامه دارد و شرکت آب و فاضلاب استان با تمام ظرفیت در مسیر تحقق اهداف نهضت ملی آبرسانی گام برمی‌دارد.

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