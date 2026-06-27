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افت ۸ تا ۱۲ درصدی چاه‌های آب شرب در قزوین

افت ۸ تا ۱۲ درصدی چاه‌های آب شرب در قزوین
کد خبر : 1805135
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مدیرعامل شرکت آبفای استان قزوین گفت: متاسفانه به علت شرایط بحرانی دشت قزوین هر ساله شاهد افت ۸ تا ۱۲ درصدی چاه‌های آب شرب هستیم و به این دلیل تا تکمیل طرحهای بزرگ آبرسانی از سد طالقان و بالاخانرود ناچار به حفر چاه برای جلوگیری از تنش کم آبی مردم شریف هستیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، داراب بیرنوندی عصر امروز در نشست شورای حفظ منابع آبی گفت: در شش ماهه گذشته با هدف جبران کمبود آب شهرستان های قزوین، بوئین زهرا، تاکستان، البرز و آوج تعداد ۱۵ حلقه چاه با ظرفیت ۳۶۲ لیتر در ثانیه،حفر، تجهیز و وارد مدار بهره برداری شده اند که این میزان آب برای جبران کمبود حدود ۱۰۰ هزار نفر در شهرهای استان برنامه ریزی شده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد آب شرب استان از چاه تامین می‌شود، افزود: متاسفانه به علت شرایط بحرانی دشت قزوین هر ساله شاهد افت ۸ تا ۱۲ درصدی چاه‌های آب شرب هستیم و به این دلیل تا تکمیل طرحهای بزرگ آبرسانی از سد طالقان و  بالاخانرود ناچار به حفر چاه برای جلوگیری از تنش کم آبی  مردم شریف هستیم.

مدیرعامل آبفای استان با پیش بینی اینکه تا پایان تابستان ۱۲ حلقه چاه دیگر نیز در برنامه کاری شرکت قرار دارد، اظهار امیدواری کرد: با تلاش‌های انجام شده و مدیریت صحیح مصرف توسط شهروندان، انشاالله،تابستان سال جاری مدیریت شده و همه شهروندان از نعمت آب سالم و کافی با رضایتمندی  بهره‌مند شوند.

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