به گزارش ایلنا، پرویز کهندل در دومین جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه صیانت از بیت‌المال مهم‌ترین مسئولیت دستگاه‌های اجرایی است، اظهار کرد: برای مقابله مؤثر با این پدیده، باید نظارت‌های سنتی جای خود را به سامانه‌های هوشمند و سیستمی بدهند تا امکان تخصیص سوخت مازاد و سوءاستفاده از منابع ملی از بین برود.

کهندل گفت: مقابله با قاچاق، مقابله با منافع نامشروع سودجویان است و طبیعی است که در این مسیر با موانع و مقاومت‌هایی مواجه شویم. از همین رو باید با کاهش دخالت عوامل انسانی و اتصال سامانه‌های دستگاه‌های متولی، فرآیند تخصیص سوخت را شفاف و هوشمند کرد.

وی قاچاق سوخت را یکی از پیچیده‌ترین جرائم سازمان‌یافته اقتصادی دانست و افزود: اختلاف قابل توجه قیمت سوخت یارانه‌ای با قیمت‌های بازار آزاد، در کنار ضعف نظارت بر نحوه تخصیص سهمیه‌ها، از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری قاچاق سوخت است. در حالی که سوخت سرمایه‌ای ملی و متعلق به نسل‌های آینده است، تخصیص بیش از نیاز واقعی، زمینه اصلی بروز این تخلف را فراهم می‌کند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس با اشاره به مصوبات این کارگروه گفت: دستگاه‌های متولی در بخش‌های کشاورزی، صنعت، معدن و اصناف موظف شده‌اند با نصب تجهیزات پایش هوشمند شامل فلومتر و سامانه GPS بر روی تراکتورها، کمباین‌ها و سایر ماشین‌آلات، میزان سوخت مصرفی را بر اساس عملکرد واقعی ثبت و سهمیه سوخت را متناسب با آن اختصاص دهند. وی تأکید کرد متخلفان مشمول برخورد قانونی بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهند شد.

کهندل همچنین با اشاره به افزایش استفاده از دیزل‌ژنراتورها در فصل گرما و همزمان با قطعی برق، تصریح کرد: از این پس تخصیص سوخت یارانه‌ای به دیزل‌ژنراتورها، صرفاً در صورت نصب کنتور هوشمند یا سامانه‌های پایش مجهز به فلومتر و GPS و ثبت عملکرد واقعی امکان‌پذیر خواهد بود.

وی در پایان از تعیین مهلت دوماهه برای تجهیز ماشین‌آلات کشاورزی، صنایع، معادن، صنوف و دیزل‌ژنراتورها به سامانه‌های پایش هوشمند خبر داد و گفت: پس از پایان این مهلت، تنها ملاک تخصیص سهمیه سوخت، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های هوشمند و عملکرد واقعی مصرف‌کنندگان خواهد بود.

انتهای پیام/