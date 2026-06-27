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دستگیری ۱۵ متهم فرار مالیاتی در گیلان

دستگیری ۱۵ متهم فرار مالیاتی در گیلان
کد خبر : 1805126
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رئیس پلیس امنیت اقتصادی گیلان از تشکیل ۱۵ فقره پرونده فرار مالیاتی به ارزش ۱۵۲ میلیارد ریال در استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ محمد خوش خلقت با اشاره به برگزاری طرح برخورد با مجرمین فرار مالیاتی در کشور گفت: این طرح با همکاری اداره کل امور مالیاتی استان و آموزش به رده‌های تخصصی، به مدت ۱۰ روز در استان اجرا، که در این مدت ۱۵ متهم فرار مالیاتی شناسایی و برای سیر مراحل قانونی با تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

وی افزود: ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده بیش از ۱۵۲ میلیارد تومان برآورد شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گیلان از شهروندان خواست در صورت دریافت اخبار و یا گزارشات درخصوص فرار مالیاتی افراد، به سامانه پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۳۰۱۱۰ گزارش دهند.

 

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