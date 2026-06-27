دستگیری ۱۵ متهم فرار مالیاتی در گیلان

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ محمد خوش خلقت با اشاره به برگزاری طرح برخورد با مجرمین فرار مالیاتی در کشور گفت: این طرح با همکاری اداره کل امور مالیاتی استان و آموزش به رده‌های تخصصی، به مدت ۱۰ روز در استان اجرا، که در این مدت ۱۵ متهم فرار مالیاتی شناسایی و برای سیر مراحل قانونی با تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

وی افزود: ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده بیش از ۱۵۲ میلیارد تومان برآورد شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گیلان از شهروندان خواست در صورت دریافت اخبار و یا گزارشات درخصوص فرار مالیاتی افراد، به سامانه پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۳۰۱۱۰ گزارش دهند.

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