خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲ هزار و ۹۴۳ محکوم مالی در استان البرز آزاد شدند

۲ هزار و ۹۴۳ محکوم مالی در استان البرز آزاد شدند
کد خبر : 1805114
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: در پنج سال گذشته ۲۹۴۳ محکوم مالی با حمایت‌ها و کمک‌های انجام شده از زندان‌های استان آزاد شدند.

به گزارش ایلنا از البرز، حسین فاضلی هریکندی به مناسبت هفته قوه قضاییه، با تشریح عملکرد و ابتکارات دادگستری کل استان البرز در دوره «تحول و تعالی» با اعلام آزادی ۲۹۴۳ محکوم مالی و جرایم غیرعمد در پنج سال گذشته با تلاش‌های انجام شده بیان کرد: با توجه به تاکیدات و دستورات رئیس قوه قضائیه مبنی بر اهتمام ویژه به وضعیت زندانیان محکوم مالی، طی دوره پنج‌ساله اخیر این تعداد محکوم با پذیرش اعسار و تقسیط محکومیت توسط دادگاه‌های استان از زندان آزاد شدند.

رئیس هیئت مدیره ستاد دیه استان البرز با اشاره به اینکه کل بدهی محکومان مالی آزاد شده در پنج سال گذشته در مقایسه با پنج سال ماقبل از نظر ارزش ریالی، رشد ۸۳۵ درصدی داشته است گفت: بر این اساس کل مبلغ بدهی تقسیط شده از ۴۲۵ میلیارد تومان ۳،۹۷۲ میلیارد تومان، افزایش یافت.

رئیس کل دادگستری استان البرز دستاورد مهم پنج سال اخیر را استفاده حداکثری قضات استان از ظرفیت پذیرش اعسار بیان کرد و افزود: در دوره قبل و فاصله سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، میزان آزادی ناشی از پذیرش اعسار ۵۵ درصد کل بدهی محکومان بود، اما در دوره اخیر به ۸۳ درصد رسید و میزان محکومیت تقسیط شده از محل پذیرش اعسار با رشد ۱،۳۰۸ درصدی از ۲۳۴ میلیارد تومان به ۳،۲۹۴ میلیارد تومان افزایش یافت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی