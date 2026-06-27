به گزارش ایلنا، جاوید عباسی بیان کرد: این شبکه نظارتی جدید با هدف رصد مستمر، دقیق و لحظه‌ای جمعیت آفات و عوامل بیماری‌زا در مناطق مختلف استان طراحی شده است. وظیفه اصلی این ایستگاه‌ها، جمع‌آوری داده‌های دقیق میدانی و تبدیل آن‌ها به هشدارهای فنی و پیش‌آگاهی‌های به‌موقع است تا کشاورزان و باغداران پیش از وقوع خسارات گسترده، از وضعیت سلامت محصولات خود مطلع شوند.

وی با اشاره به دستاوردهای عملیاتی این طرح اضافه کرد: تاکنون بر اساس داده‌های استخراج شده از این ایستگاه‌ها، ۵۰ اطلاعیه پیش‌آگاهی تخصصی تدوین شده است. این اطلاعیه‌ها از طریق شبکه‌های اطلاع‌رسانی رسمی، بسترهای فضای مجازی و مراکز خدمات جهاد کشاورزی، به‌طور مستقیم در اختیار باغداران، کشاورزان و سایر بهره‌برداران بخش کشاورزی قرار گرفته است.

عباسی با تبیین اهداف راهبردی این پروژه، خاطرنشان کرد: این اقدام با رویکردی چندجانبه انجام شده است. از جمله مهم‌ترین اهداف این طرح می‌توان به کاهش چشمگیر مصرف سموم شیمیایی و حفاظت از محیط زیست، جلوگیری از خسارات اقتصادی سنگین ناشی از طغیان آفات، افزایش بهره‌وری و پایداری تولید محصولات زراعی و باغی، و در نهایت ارتقای سطح دانش فنی و آگاهی بهره‌برداران اشاره کرد.

این مقام مسئول عنوان کرد: که اجرای این برنامه بخشی از یک استراتژی بزرگتر تحت عنوان «طرح جامع مدیریت یکپارچه آفات و بیماری‌های گیاهی استان فارس» است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اظهار کرد: این شبکه ایستگاهی گامی مؤثر و حیاتی در مسیر تحقق کشاورزی دانش‌بنیان، دقیق و پایدار در استان فارس محسوب می‌شود که می‌تواند امنیت غذایی و پایداری اقتصادی تولیدکنندگان را تضمین کند.

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