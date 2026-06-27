استاندار البرز:
بیش از ۳ هزار کلاس درس با مشارکت محلهها و گروههای جهادی شادابسازی میشود
استاندار البرز از اجرای طرح شادابسازی بیش از ۳ هزار کلاس درس در استان خبر داد و گفت: این طرح با محوریت گروههای جهادی، مدیران محلات و مشارکت مردم اجرا میشود.
به گزارش ایلنا از البرز، مجتبی عبداللهی در نشست نهضت مدرسهسازی استان با اشاره به اهمیت اجرای طرح شادابسازی مدارس اظهار کرد: در قالب «طرح شهید عجمیان»، بیش از ۳ هزار کلاس درس در سطح استان شادابسازی خواهد شد و اجرای این طرح باید با محوریت گروههای جهادی و مدیران محلات دنبال شود.
وی با تأکید بر نقش محوری مدیران محلات و گروههای جهادی در اجرای این طرح افزود: باید با فراخوان عمومی، زمینه حضور گسترده مردم بهویژه جوانان فراهم شود، چرا که مردم با انگیزه و احساس مسئولیت در این حرکت مشارکت خواهند کرد.
استاندار البرز ادامه داد: محلهها باید در شادابسازی مدارس خود نقشآفرینی کنند. این مشارکت مردمی علاوه بر ارتقای فضای آموزشی، رقابتی سازنده و ارزشمند میان محلهها برای خدمترسانی بهتر به مدارس ایجاد خواهد کرد.
عبداللهی همچنین با اشاره به روند توسعه زیرساختهای آموزشی استان، بر ضرورت ایجاد منابع درآمدی پایدار برای مدارس تأکید کرد و گفت: مدارس باید در صورت امکان از فضاهای تجاری مرتبط برای درآمدزایی برخوردار باشند تا زمینه نگهداری، ارتقا و توسعه فضاهای آموزشی فراهم شود.
وی افزود: تمامی پروژههای جدید مدرسهسازی باید در صورت امکان با پیشبینی فضاهای تجاری طراحی شوند و برای مدارس قدیمی نیز در صورت وجود ظرفیت، ایجاد چنین فضاهایی در دستور کار قرار گیرد.
استاندار البرز در ادامه از بررسی روند اجرای پروژههای مدرسهسازی در شهرستانهای مختلف استان خبر داد و گفت: در این نشست، وضعیت پروژههای آموزشی در نقاط مختلف استان مورد ارزیابی قرار گرفت و پروژههایی که هنوز به مرحله اجرای فونداسیون نرسیدهاند، بهصورت ویژه بررسی شدند تا موانع اجرای آنها برطرف و روند ساخت با سرعت بیشتری دنبال شود.