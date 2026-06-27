سانحه دلخراش در تونل بیلقان؛ برخورد رانا و جک یک قربانی گرفت
معاون عملیات و امور ایستگاه های سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از جانباختن یک نفر و مصدومیت دو نفر در پی برخورد رخبهرخ دو دستگاه خودرو در تونل بیلقان جاده کرج–چالوس خبر داد.
به گزارش ایلنا از البرز، سعید قدمی با اشاره به حادثه رانندگی در تونل بیلقان، اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر وقوع تصادف رخبهرخ میان دو دستگاه خودروی رانا و جک در داخل تونل بیلقان، نیروهای عملیاتی از ایستگاههای ۱۲ و ۲۸ بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در این سانحه، راننده خودروی رانا بر اثر شدت برخورد جان خود را از دست داد و سرنشین این خودرو مصدوم شد. همچنین راننده و سرنشین خودروی جک در داخل خودرو محبوس شدند که آتشنشانان با اجرای عملیات رهاسازی، افراد گرفتار را از داخل خودرو خارج و برای انتقال به مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس دادند. پیکر فرد جانباخته نیز به عوامل بهشت سکینه تحویل شد.
معاون عملیات و امور ایستگاه های سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج با اشاره به پایان عملیات خاطرنشان کرد: این حادثه با حضور ۶ نفر نیروی عملیاتی و اعزام دو دستگاه خودروی امدادی مدیریت شد و پس از رهاسازی مصدومان و ایمنسازی کامل محل، عملیات به پایان رسید.