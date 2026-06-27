سانحه دلخراش در تونل بیلقان؛ برخورد رانا و جک یک قربانی گرفت

به گزارش ایلنا از البرز، سعید قدمی با اشاره به حادثه رانندگی در تونل بیلقان، اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر وقوع تصادف رخ‌به‌رخ میان دو دستگاه خودروی رانا و جک در داخل تونل بیلقان، نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های ۱۲ و ۲۸ بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این سانحه، راننده خودروی رانا بر اثر شدت برخورد جان خود را از دست داد و سرنشین این خودرو مصدوم شد. همچنین راننده و سرنشین خودروی جک در داخل خودرو محبوس شدند که آتش‌نشانان با اجرای عملیات رهاسازی، افراد گرفتار را از داخل خودرو خارج و برای انتقال به مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس دادند. پیکر فرد جان‌باخته نیز به عوامل بهشت سکینه تحویل شد.

معاون عملیات و امور ایستگاه های سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج با اشاره به پایان عملیات خاطرنشان کرد: این حادثه با حضور ۶ نفر نیروی عملیاتی و اعزام دو دستگاه خودروی امدادی مدیریت شد و پس از رهاسازی مصدومان و ایمن‌سازی کامل محل، عملیات به پایان رسید.

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