فلامینگوها به دریاچه ارومیه بازگشتند/ثبت بیش از ۶ هزار قطعه پرنده

حجت حجاری در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: امسال به‌دنبال بارندگی‌های پرحجم ۶ ماه گذشته، تأمین حق‌آبه دریاچه از طریق رودخانه‌ها و سدها و بهبود شرایط اقلیمی و زیست‌محیطی، شاهد بازگشت گسترده و پرشمار فلامینگوها به پارک ملی دریاچه ارومیه و تالاب‌های حوضه آبریز هستیم.

وی افزود: افزایش منابع آبی، غذایی و پوشش گیاهی موجب شده شرایط مناسبی برای زیست، لانه‌سازی و تخم‌گذاری این گونه ارزشمند فراهم شود و امسال حضور فلامینگوها در مقایسه با سال‌های گذشته چشمگیرتر باشد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان‌غربی با اشاره به افزایش قابل توجه حجم آب دریاچه ارومیه گفت: حجم آب دریاچه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸ برابر افزایش یافته که این موضوع در کنار کاهش شوری آب، شرایط زیستی مطلوب‌تری را برای گونه‌های جانوری منطقه ایجاد کرده است.

حجاری ادامه داد: بر اساس پایش‌های انجام شده، بیش از ۶ هزار قطعه فلامینگو به زیستگاه‌های حوضه آبریز دریاچه بازگشته‌اند و فرآیند لانه‌سازی و تخم‌گذاری این پرندگان در پارک ملی دریاچه و تالاب‌های پیرامونی در جریان است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت آرتمیا اورمیانا به عنوان منبع اصلی تغذیه فلامینگوها گفت: در سال‌های گذشته خشکسالی، کاهش شدید سطح و حجم آب و افزایش شوری دریاچه موجب افت جمعیت این گونه ارزشمند شده بود، اما اکنون با بهبود شرایط آبی و کاهش شوری، نشانه‌هایی از بهبود وضعیت زیستی و افزایش جمعیت آرتمیا در دریاچه مشاهده می‌شود.

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