دستگیری عاملان نزاع دسته جمعی در مرودشت

به گزارش ایلنا، سرهنگ فریبرز مردانی، اظهارداشت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره نزاع دسته جمعی در خیابان هلال احمر این شهرستان، بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۱ انقلاب قرار گرفت.

وی افزود: با حضور ماموران در محل درگیری مشخص شد چند نفر به دلیل اختلاف شخصی با یکدیگر درگیر که اقدام به ضرب و جرح با سلاح سرد و بر هم زدن نظم عمومی کرده اند که سریعا آرامش در محل برقرار و ۱۰ نفر از عاملان نزاع شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ مردانی با بیان اینکه در این خصوص ۲ دستگاه خودرو ایسوزو که در محل درگیری به طرف مقابل هجوم آورده توقیف، آلات وادوات سلاح سرد کشف شد، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی و از آن طریق روانه زندان شدند.

رئیس پلیس شهرستان مرودشت در پایان هشدار داد انتظامی شهرستان با قاطعیت کامل با کسانی که بخواهند به هر نوعی امنیت و آرامش شهروندان را بر هم زنند برخورد خواهد نمود.

وی همچنین به شهروندان توصیه کرد: در هنگام بروز اختلافات آرامش خود را حفظ کنند و قبل از هر گونه نزاع و درگیری مشکلات خود را از طریق مراجع قضایی حل و فصل نمایند.

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