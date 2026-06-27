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فرمانده انتظامی استان خبر داد؛

انهدام ۱۲ باند قاچاق مواد مخدر در لرستان/کشف بیش از ۹ تن مواد افیونی و افزایش ۵۵ درصدی کشفیات

انهدام ۱۲ باند قاچاق مواد مخدر در لرستان/کشف بیش از ۹ تن مواد افیونی و افزایش ۵۵ درصدی کشفیات
کد خبر : 1805017
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فرمانده انتظامی لرستان از انهدام ۱۲ باند قاچاق مواد مخدر، دستگیری ۲۲۵ قاچاقچی و یک‌هزار و ۱۰۵ خرده‌فروش مواد مخدر در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و تأکید کرد: هیچ نقطه امنی، حتی در دورترین نقاط استان، برای سوداگران مرگ وجود نخواهد داشت.

به گزارش ایلنا، سردار محمدرضا هاشمی‌فر، امروز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران، با تشریح عملکرد پلیس در حوزه مقابله با قاچاق مواد مخدر اظهار داشت: در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، مأموران انتظامی استان با اشراف اطلاعاتی، اقدامات هدفمند عملیاتی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و همکاری ارزشمند مردم، مبارزه‌ای قاطع و بی‌امان را علیه سوداگران مرگ در سراسر استان به اجرا گذاشتند. 

وی افزود: در نتیجه این اقدامات، ۱۲ باند سازمان‌یافته قاچاق مواد مخدر شناسایی و منهدم، ۲۲۵ قاچاقچی حرفه‌ای و یک‌هزار و ۱۰۵ خرده‌فروش مواد مخدر در سطح محلات استان دستگیر شدند. 

فرمانده انتظامی لرستان تصریح کرد: در این عملیات‌ها، تعداد ۸۱ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متعلق به دستگیرشدگان توقیف و در مجموع ۹ تن و ۲۶۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی کشف شد. 

سردار هاشمی‌فر با اشاره به افزایش کشفیات مواد مخدر خاطرنشان کرد: میزان کشفیات در سه‌ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴، رشد ۵۵ درصدی داشته که این موفقیت حاصل تلاش شبانه‌روزی فرزندان مردم در فرماندهی انتظامی استان و همکاری و مشارکت مؤثر شهروندان با پلیس است. 

وی با تأکید بر استمرار برخورد قاطع با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر، خطاب به سوداگران مرگ هشدار داد: پلیس با تمام توان و بدون هیچ‌گونه اغماض، مبارزه با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر را ادامه خواهد داد و مجرمان بدانند هیچ نقطه امنی در سطح استان لرستان برای فعالیت آنان وجود ندارد و چتر اطلاعاتی و عملیاتی پلیس بر تمام نقاط استان گسترده است.

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