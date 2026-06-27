به گزارش ایلنا، حمید محبوبی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از این سوانح به دلیل واژگونی خودروها در جاده‌های مختلف استان رخ داده و نیروهای امدادی هلال‌احمر با حضور در محل نسبت به امدادرسانی و انتقال مصدومان اقدام کردند.

وی افزود: روز چهارشنبه هفته گذشته، ۹ حادثه ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان رخ داد که بر اثر آن ۳۰ نفر مصدوم و یک نفر فوت شد.

مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان‌غربی ادامه داد: در عملیات‌های امدادی این روز، ۳۰ نیروی امدادی در قالب ۱۰ تیم عملیاتی حضور داشتند و به ۴۵ نفر از حادثه‌دیدگان خدمات امدادی ارائه شد.

وی با اشاره به به‌کارگیری ناوگان امدادی شامل ۱۰ دستگاه آمبولانس، خودرو نجات و خودروهای کمک‌دار سبک افزود: خدمات لازم در محل وقوع سوانح ارائه و مصدومان برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

محبوبی همچنین از وقوع پنج مورد واژگونی خودرو در روز پنجشنبه خبر داد و گفت: این حوادث در محورهای ارومیه–سلماس، ارومیه–اشنویه، سلماس–تسوج و شاهین‌دژ–میاندوآب رخ داد که در مجموع ۱۶ نفر در آن‌ها مصدوم شدند.

وی افزود: روز گذشته نیز ۹ حادثه ترافیکی دیگر در جاده‌های استان به ثبت رسید که ۲۳ مصدوم و دو فوتی برجای گذاشت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: در این سوانح ۳۱ نیروی امدادی در قالب ۱۰ تیم عملیاتی حضور داشتند و ۱۱ دستگاه آمبولانس، خودرو نجات و خودروهای کمک‌دار سبک برای امدادرسانی به کار گرفته شد.

انتهای پیام/