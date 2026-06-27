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گرگ به مرد ۶۰ ساله تویسرکانی حمله کرد

گرگ به مرد ۶۰ ساله تویسرکانی حمله کرد
کد خبر : 1804977
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رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حواث دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: حمله گرگ موجب مجروح شدن مرد ۶۰ ساله در یکی از روستاهای شهرستان تویسرکان شد.

به گزارش ایلنا، محمد ربیع یگانه روز شنبه در گفت و گویی  بیان کرد: یک قلاده گرگ در یکی از روستاهای شهرستان تویسرکان به مردی سالخورده حمله کرده و موجب جراحت و مصدومیت وی شد.

وی اضافه کرد: پس از اعلام حادثه به واحد ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس ۱۱۵، کارشناسان این واحد بلافاصله تیم درمانی پایگاه اورژانس ولاشجرد را به محل اعزام کردند.

وی ادامه داد: کارشناسان اورژانس پس از رسیدن به صحنه، با انجام اقدامات درمانی شامل کنترل خونریزی، پانسمان زخم‌ها و پایش علائم حیاتی، وضعیت مصدوم را تثبیت کرده و فرد آسیب‌دیده برای ادامه مراقبت‌های درمانی به بیمارستان ولیعصر(عج) تویسرکان منتقل شد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست تویسرکان نیز در این باره توضیح داد: توسعه و گسترش روستاها موجب همسایگی و مجاورت روستانشینان با حیات وحش شده و احتمال مواجهه گونه های وحشی با انسان را افزایش داده است.

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