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۲۰ تا ۳۰ درصد به محصول گندم زنجان خسارت وارد شد

۲۰ تا ۳۰ درصد به محصول گندم زنجان خسارت وارد شد
کد خبر : 1804970
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مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: شرایط اقلیمی و وضعیت جوی نامساعد موجب خسارت ۲۰ تا ۳۰ درصدی به محصول گندم استان طی سال زارعی جاری شده است.

به گزارش ایلنا، علی اربطی روز شنبه در گفت و گویی، نبود بارندگی‌های پاییزه و سبزینگی نامناسب گندم در پاییز ۱۴۰۴، وقوع سرمای بهاره، دمای پایین در دوره رشد رویشی و همچنین کمبود بارش در زمان پُر شدن دانه‌ها را موجب وارد شدن این میزان از خسارت به مزارع گندم استان بیان کرد.

وی با بیان اینکه برداشت گندم در مناطق زنجانرود، حلب، ایجرود و گرماب در شهرستان خدابنده از آخرین روزهای خردادماه امسال آغاز شده است، گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی جاری، ۴۵۰ هزار تن گندم تولید و حدود ۳۵۰ هزار تن از این میزان به‌صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شود.

اربطی گفت: برای تشویق کشاورزان به ارائه محصولات تولیدی به مراکز خرید تضمینی با بارگذاری فایل بانکی خرید گندم در سامانه، ۳۰ درصد ارزش آن بلافاصله در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

وی افزود: این مبلغ در کارت اعتباری گندمکاران شارژ می شود تا با آن برای تهیه مایحتاج خود از جمله نهاده های کشاورزی برای سال زراعی آتی اقدام کنند.

اربطی تصریح کرد: به این منظور ۳۸ مرکز شامل مراکز خرید دولتی، کارخانه‌های آرد، تعاونی‌ها و مباشرین خرید برای دریافت گندم با قیمت تضمینی آمادگی کامل دارند.

وی گفت: این مراکز خرید شامل ۲ سیلوی ملکی اداره کل غله، ۶ واحد سیلوی بخش خصوصی و ۶ واحد کارخانجات آرد می‌شود.

اربطی درباره نرخ خرید و تسهیلات در نظر گرفته شده برای کشاورزان گفت: قیمت متوسط خرید گندم از کشاورزان امسال ۲۹۵ هزار ریال تعیین شده است،‌ علاوه بر آن، ۲۰۰ هزار ریال به عنوان جایزه تحویل به ازای هر کیلوگرم به کشاورزان پرداخت می‌شود.

بیش از ۲۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت گندم آبی و حدود ۳۴۱ هزار هکتار نیز به کشت گندم دیم اختصاص یافته است.

تولید گندم در مزارع استان بیش از دوبرابر نیاز استان است که مازاد مصرف به استان‌های دیگر ارسال می‌شود.

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