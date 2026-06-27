مدیر کل کار استان تاکید کرد؛
حل و فصل سازشی، اولویت اصلی رسیدگی به شکایات کارگری در لرستان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با تأکید بر لزوم تقویت رویکردهای مسالمتآمیز در روابط کار، گفت: در جلسه بررسی پروندهها و دادخواستهای کارگران و کارفرمایان، بر تسریع در حل و فصل سازشی شکایات تأکید داریم تا اعتماد طرفین حفظ شود و فضای آرام و مولد در محیطهای کاری استان حاکم گردد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان روز شنبه ششم تیر ماه در جلسه بررسی پروندههای مطروحه در هیئتهای تشخیص و حل اختلاف کار استان، بر ضرورت اولویت دادن به راهکارهای سازشی و توافقی در حل اختلافات کارگری-کارفرمایی تأکید کرد.
وی در این جلسه که با حضور مدیران و کارشناسان مراجع حل اختلاف برگزار شد، اظهار داشت: مراجع حل اختلاف کار، نه تنها محل صدور رأی، بلکه فرصتی برای ایجاد تفاهم و حفظ روابط سالم میان کارگر و کارفرما هستند. ما بر آنیم که با تقویت رویکردهای میانجیگری و مشاورهای، درصد قابل توجهی از شکایات را پیش از ورود به مراحل طولانی قضایی، از طریق توافق و سازش فیمابین حل و فصل کنیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان افزود: حل و فصل سازشی نه تنها بار سنگین دادرسی را کاهش میدهد، بلکه به حفظ اشتغال، افزایش رضایت شغلی و تقویت فضای اعتماد در محیطهای کاری کمک شایانی میکند. در سال جاری، دستورالعملهای جدیدی برای تسریع در بررسی پروندهها و برگزاری جلسات فشرده میانجیگری تدوین شده است تا کارگران و کارفرمایان در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه عادلانه و مورد توافق برسند.
توصیفیان بیان کرد: با توجه به جنگ تحمیلی در اسفند ماه توسط امریکای جنایکتار و رژیم صهیونیستی که باعث قطع اینترنت وسامانههای رسیدگی در حوزه روابط کار گردید این اداره کل درراستای وظایف سازمانی وخدمت به جامعه هدف از جمله کارگران وکارفرمایان با شیفتبندی همکاران درهیاتهای رسیدگی کننده در زمان جنگ وهمچنین افزایش هیاتها در زمان آتش بس درفرایند رسیدگی به پروندههای مطرح شده تسریع وبا فیزیکی ودستی کردن پروندهها از اختلال در مراحل رسیدگی جلوگیری کردند.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان خاطر نشان کرد: از ابتدای جنگ رمضان تا کنون بیش از ۳ هزار دادخواست در دبیرخانههای روابط کار استان ثبت شد که در همین راستا تعداد ۱۷۲۳ جلسه در سطح استان برای رسیدگی توسط هیاتهای تشخیص وحل اختلاف تشکیل و منجر به صدور رای و حل و فصل این دادخواستها شده است.
وی با اشاره به آمار پروندههای دریافتی در سال جاری، از تلاش مجموعه تحت مدیریت خود برای کاهش زمان رسیدگی به شکایات خبر داد و گفت: هدف ما این است که بیش از ۷۰ درصد پروندهها در مرحله سازش به نتیجه برسند. این امر نیازمند همکاری صمیمانه هر دو طرف دعوا و حمایت دستگاههای مرتبط است.
توصیفیان همچنین اظهار کرد: با ایجاد مرکز خدمات روابط کار با هدف تسهیل دسترسی کارگران به خدمات مشاوره و ثبت درخواستهای خود، هم از مسئله رفت و آمدهای مکرر ارباب رجوع جلوگیری شد و ثبت دادخواستهای کارگران و تمام خدمات بصورت رایگان صورت میگیرد.
در پایان جلسه، توصیفیان از کارشناسان و اعضای هیئتهای تشخیص و حل اختلاف خواست تا با رعایت کامل اصول عدالت، بیطرفی و سرعت عمل، در راستای تحقق کار شایسته، بهره روی و روابط سالم کارگری و کارفرمایی گام بردارند.