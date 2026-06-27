شهادت ۲ مأمور فراجا در حمله تروریستی به ایستگاه بازرسی در بانه
گروهبانیکم «محمد حسن بیگی» و سرباز وظیفه «مارتین احدی» از کارکنان فراجا، بامداد امروز شنبه در حمله تروریستی به ایستگاه ایست و بازرسی «سبدلو» شهرستان بانه به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس کردستان، در این حمله چهار نفر دیگر نیز مجروح شدهاند که شامل دو مأمور و دو شهروند میشود مجروحان بلافاصله به مراکز درمانی منتقل شدند.
فرمانده انتظامی استان کردستان ضمن محکومیت این اقدام تروریستی، دستور پیگیری ویژه و شناسایی عوامل این جنایت را صادر کرده است تحقیقات برای دستگیری عاملان این حادثه ادامه دارد.