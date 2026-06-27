آتشسوزی در منطقه حفاظتشده بدیل و خائیز بهبهان همچنان ادامه دارد
آتشسوزی گسترده در مراتع و ارتفاعات منطقه حفاظتشده بدیل و خائیز شهرستان بهبهان که از بامداد امروز شنبه آغاز شده، به دلیل وزش باد و صعبالعبور بودن مسیرهای دسترسی همچنان در حال گسترش است و نیروهای امدادی و مردمی برای مهار آن تلاش میکنند.
به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس گزارشهای اولیه، آتشسوزی از بامداد امروز شنبه در مراتع و ارتفاعات منطقه حفاظتشده بدیل و خائیز بهبهان آغاز شده و به دلیل وزش باد و سختگذر بودن مسیرهای دسترسی، دامنه حریق در حال گسترش است.
در حال حاضر نیروهای منابع طبیعی، محیطزیست، بسیج، تیمهای خط آتش، کوهنوردان و اهالی بومی منطقه با همکاری دستگاههای امدادی در تلاش هستند تا آتش را مهار کرده و از گسترش بیشتر آن به سایر بخشهای این منطقه حفاظتشده جلوگیری کنند.
در پی تداوم عملیات اطفای حریق، سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان، با صدور دستور حضور میدانی مدیرکل مدیریت بحران استان و مدیرعامل جمعیت هلالاحمر در محل حادثه، بر مدیریت، هماهنگی و نظارت مستقیم بر روند عملیات اطفای حریق و استفاده از همه ظرفیتهای موجود برای مهار آتش تأکید کرد.