افزایش رطوبت و شرجی هوا در استان بوشهر
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر گفت: با تداوم وزش باد شدید روی خلیج فارس، سواحل و فراساحل جنوبی این استان تا پایان امروز مواج و متلاطم خواهد بود و از اوایل هفته آینده نیز افزایش شرجی و رطوبت و سپس تشدید وزش باد شمالی در استان پیشبینی میشود.
به گزارش ایلنا، پیام مساعدی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: در بازه زمانی 24 ساعت گذشته شهر بوشهر با 77 درصد بیشترین رطوبت در سطح استان بوشهر را تجربه کرد و پیشبینی میشود با افزایش رطوبت این استان در روزهای پیش رو، رطوبت هوا در بوشهر به 90 درصد برسد.
وی به وضعیت دمای هوای استان بوشهر در 24 ساعت گذشته اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: دمای هوا در شبانهروز گذشته استان بوشهر بین 39 تا 47 درجه سانتیگراد ثبت شده است. در این رابطه شهرستانهای دشتستان، تنگستان و دشتی با ثبت دمای 47 درجه، گرمترین نقاط استان بودند.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر اظهار داشت: طبق پیشبینیها، در روزهای شنبه و یکشنبه 6 و 7 تیر ماه افزایش رطوبت و شرجی در استان، به ویژه مناطق ساحلی انتظار میرود. از روز دوشنبه 8 تیر ماه با تقویت وزش باد شمالی روی خلیج فارس، سواحل و فراساحل استان به تناوب مواج خواهد شد.
مساعدی به وضعیت هوای روز آینده استان اشاره داشته و تصریح کرد: در بازه زمانی 24 ساعت آینده آسمان استان بوشهر صاف همراه با غبار محلی و در برخی ساعتها با وزش باد پیشبینی میشود و از روز شنبه 6 تیر ماه نیز افزایش رطوبت، شرجی و در برخی نقاط مه صبحگاهی دور از انتظار نیست.
وی به زمان جزر و مد اول و دوم دریا در بندر بوشهر اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: در هفته پیش روی استان بوشهر و در روز شنبه 6 تیر ماه در بندر بوشهر زمان مد اول ساعت 6:14، زمان جزر اول ساعت 14:31، زمان مد دوم ساعت 20:22 و زمان جزر دوم ساعت 22:05 خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر تأکید کرد: جهت وزش باد در روز جاری جمعه 5 تیر ماه استان بوشهر نیز بیشتر شمالغربی با سرعت 10 تا 30 و گاهی تا 38 کیلومتر در ساعت است که روی دریا، به ویژه در سواحل و فراساحل جنوبی استان، سرعت آن تا 54 کیلومتر در ساعت نیز خواهد رسید.
مساعدی به جهت وزش باد در روز آینده برای تین استان اشاره کرده و در این خصوص ابراز داشت: برای روز شنبه 6 تیر ماه، جهت وزش باد در استان بوشهر بیشتر جنوبشرقی تا جنوبغربی است که این پدیده جوی با سرعت 10 تا 30 و گاهی تا 38 کیلومتر در ساعت پیشبینی شده است.
وی اضافه کرد: ارتفاع موج در سواحل استان بوشهر بین 30 تا 90 سانتیمتر و در مناطق جنوبی تا شامگاه روز جاری بین 90 تا 150 و گاهی تا 180 سانتیمتر خواهد بود. با تداوم باد شدید روی خلیج فارس و سواحل و فراساحل جنوبی استان بوشهر فعالان دریایی تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهند.