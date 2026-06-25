کارشناس هواشناسی استان خبر داد:
قزوین زیر تأثیر زبانههای پرفشار/ دمای هوا کاهش مییابد
کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین از پایداری نسبی وضعیت جوی تا اوایل هفته آینده خبر داد و گفت: امروز با نفوذ زبانههای پرفشار، شاهد کاهش دما و وزش بادهای شمالی در سطح استان خواهیم بود.
به گزارش ایلنا در قزوین، مهدی آخوندی از پایداری نسبی وضعیت جوی تا اوایل هفته آینده خبر داد و گفت: امروز با نفوذ زبانههای پرفشار، شاهد کاهش دما و وزش بادهای شمالی در سطح استان خواهیم بود.
کارشناس هواشناسی استان قزوین با اشاره به خروجی مدلهای هواشناسی اظهار داشت: تا اوایل هفته آینده وضعیت جوی در سطح منطقه نسبتاً پایدار پیشبینی میشود.
وی افزود: امروز پنجشنبه، چهارم تیرماه با توجه به نفوذ زبانههای پرفشار از عرضهای بالاتر، جریانات شمالی شده و به لحاظ دمایی نیز کاهش دما را شاهد خواهیم بود و وزش بادهای شمالی در شهرهای کوهین، تاکستان و بوئینزهرا گاهی نسبتاً شدید خواهد بود.
این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: از فردا جمعه تا روز یکشنبه هفته آینده، افزایش نسبی دما نسبت به امروز پیشبینی میشود.
آخوندی یادآور شد: بامداد امروز حداقل دمای شهر قزوین ۱۵ درجه سلسیوس بالای صفر و دمای شهر آوج نیز ۱۱ درجه بالای صفر گزارش شده است.