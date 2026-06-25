مدیرکل میراث فرهنگی یزد در گفتوگو با ایلنا:
نخلبرداری، پیوند تمدنی ایمان و هنر در قلب کویر است
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد، با تأکید بر ابعاد تمدنی و نمادشناختی آیین نخلبرداری، این مراسم را تبلوری از پیوند ایمان و هنر در قلب کویر و سندی زنده بر هویت فرهنگی و همبستگی اجتماعی مردم این دیار دانست.
سیدمحمد رستگاری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در یزد، ضمن بررسی ابعاد تمدنی و نمادشناختی آیین نخلبرداری این مراسم را سندی زنده بر تمدن و ایمان مردم یزد دانست.
وی با اشاره به ریشههای تاریخی این آیین افزود: پژوهشها نشان میدهد ریشههای نخلبرداری با سنتهای کهن سوگواری در سدههای نخستین اسلامی و منجنیقهای شهر کرخ بغداد پیوند دارد؛ جریانی که در دوران صفویه به اوج رسید و حتی در گزارشهای جهانگردانی چون تاورنیه و دلاواله به توصیف آن پرداخته شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی یزد در تحلیل نمادشناختی این آیین تصریح کرد: هر جزء از نخل، معنایی عمیق دارد؛ از چوب نخل به عنوان نماد پیکر سیدالشهدا (ع) و سیاهپوشی آن به عنوان سوگ زمین گرفته تا شمشیرها، نیزهها و زنگهای آویزان که هر یک تجسمی از حماسه و اندوه کربلاست.
رستگاری همچنین بر اهمیت نظم اجتماعی و سرمایه انسانی در این مراسم تأکید کرد و افزود: تقسیم حق موروثی بلند کردن نخل میان صنفها و طایفهها، نشاندهنده یک پیمان نامرئی میان نسلهاست که باعث ماندگاری این میراث شده است.
وی در پایان با اشاره به جنبههای همبستگی جهانی، حضور هموطنان زرتشتی در این مراسم را نمودی از فرهنگ همزیستی دیرینه در یزد دانست و نخلبرداری را پیونددهنده اندوهی مشترک در سراسر جهان، از نجف تا هند و جنوب شرق آسیا توصیف کرد.