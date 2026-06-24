یک کشته و 4 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور سلفچگان به دلیجان

به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری سوناتا و یک دستگاه خاور در محور مواصلاتی سلفچگان به دلیجان به سامانه اورژانس 115 اعلام شد. در این راستا بلافاصله 2 تیم اورژانس پیش‌بیمارستانی از پایگاه‌های دودهک و شهری دلیجان به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این حادثه رانندگی یک دختر 18 ساله به علت شدت جراحات وارد شده در دم جان خود را از دست داد. همچنین در این حادثه 4 نفر نیز مصدوم شدند. 4 مصدوم این سانحه پس از دریافت خدمات اولیه فوریت‌های پزشکی توسط تکنسین‌های اورژانس، با 2 دستگاه آمبولانس به بیمارستان امام صادق دلیجان منتقل شدند.

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