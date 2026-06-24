خرید تضمینی بیش از ۶۰ هزار تن گندم از کشاورزان در لرستان

به گزارش خبرنگار ایلنا، نامدار صیادی روز چهارشنبه سوم تیر ماه در بازدید از مراکز خرید گندم استان در جمع خبرنگاران، با اشاره به حجم خرید انجام شده اظهار داشت: تاکنون بیش از ۶۰ هزار تن گندم از کشاورزان و زارعین استان خریداری شده است که شهرستان کوهدشت با ثبت ۳۲ هزار تن، پیشتاز این عرصه بوده و بیشترین میزان خرید را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: به‌صورت نقطه به نقطه، شاهد افزایش ۱۰۷ درصدی خرید گندم نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم.

صیادی در خصوص امکانات و پرسنل فعال در این طرح بیان کرد: در حال حاضر حدود یک‌هزار و ۵۰۰ دستگاه در سطح استان فعال و ۵۰ مرکز خرید با بهره‌گیری از توان بیش از ۵۰۰ نفر از همکاران ما، مشغول خدمت‌رسانی و دریافت گندم از کشاورزان هستند.

وی با بیان اینکه به فضل پروردگار و تلاش شبانه روزی مجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان و همت و مساعدت قابل تقدیر کشاورزان گندمهای برداشت شده استان تا کنون دارای بهترین کیفیت برای نانوایی است، افزود؛ تا کنون تمامی گندمهای تحویلی به مراکز خرید گندم دارای کمترین درصد سن زدگی و به طور میانگین در حد یک درصد و پایینتر از یک درصد می‌باشد، که پیش بینی می‌شود این روند همچنان ادامه داشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در خصوص وضعیت پرداخت مطالبات گندم‌کاران، تأکید کرد: تاکنون حدود ۴۰ درصد از بهای گندم کسانی که محصول خود را تا سیزدهم خردادماه تحویل مراکز خرید داده‌اند، پرداخت شده است.

صیادی عنوان کرد: کل تلاش دولت بر این است که بهای گندم گندم‌کاران را در اسرع وقت پرداخت کند.

وی ضمن درخواست همکاری از کشاورزان برای تحویل حداکثری گندم تولیدی به مراکز خرید، به‌جز نیاز مصرفی کشاورزان، خاطرنشان کرد: وظیفه ما تلاش با تمام قدرت و با همکاری همه همکاران ستادی و تابعه است تا کار کشاورزان در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شده و شاهد پرداخت پول گندم‌کاران توسط دولت در سریع‌ترین زمان ممکن باشیم.

رئیس سازمان جهادکشاورزی لرستان ضمن عرض تسلیت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی به تمامی هم استانی‌های عزیز افزود؛ به منظور تسریع در روند خرید گندم و رفاه حال کشاورزان عزیز، تمامی مراکز خرید گندم استان در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی فعال بوده و ساعات کاری مراکز خرید گندم همه روزه از ساعت هفت و نیم صبح لغایت ۲۴ شب می‌باشد.

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