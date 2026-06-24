دستگیری قاتل فراری در دلفان

به گزارش ایلنا، از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان لرستان. با حضور مأموران در محل، مشخص شد فردی حدوداً ۷۰ساله به قتل رسیده و فرزند وی نیز بر اثر اصابت گلوله سلاح گرم مجروح شده است. بررسی‌های اولیه نشان داد عامل قتل پس از ارتکاب جرم از محل متواری شده است.

در ادامه تحقیقات پلیسی مشخص شد قاتل، داماد خانواده بوده که به علت اختلافات خانوادگی و با استفاده از سلاح کلت کمری اقدام به ارتکاب این جرم کرده است.

مأموران انتظامی با انجام اقدامات سریع، هوشمندانه و ضربتی، مخفیگاه متهم را شناسایی و وی را به همراه سلاح مورد استفاده، کمتر از یک ساعت پس از وقوع قتل دستگیر کردند.

متهم در تحقیقات اولیه پلیس به ارتکاب جرم اعتراف و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.

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