احیای جایگاه اقتصادی فرش دستباف تبریز نیازمند آسیب‌ شناسی علمی است

به گزارش ایلنا به نقل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، آیین معارفه مسئول «دبیرخانه تبریز؛ شهر جهانی فرش دستباف» با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی برگزار شد و طی حکمی از سوی استاندار آذربایجان شرقی، مرتضی آبدار به عنوان مسئول این دبیرخانه معرفی شد.

مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی در این آیین با اشاره به جایگاه ممتاز فرش دستباف ایرانی اظهار کرد: فرش تنها یک کالای اقتصادی نیست، بلکه ثروت، سرمایه و هنری است که سال‌ها به عنوان سفیر هنر، صنعت و هویت ایرانی در جهان شناخته شده و همچنان در موزه‌ها، کاخ‌ها و محافل فرهنگی جهان این نقش را ایفا می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت احیای جایگاه اقتصادی فرش دستباف، گفت: آغاز به کار دبیرخانه «تبریز؛ شهر جهانی فرش دستباف» فرصتی ارزشمند برای بازگرداندن این هنر_صنعت به جایگاه شایسته خود در بازارهای جهانی و تقویت نقش تبریز در سیاست‌ گذاری حوزه فرش کشور است.

وی با بیان اینکه فرش ایرانی از پشتوانه‌ای غنی از تجربه و میراث هنری برخوردار است، افزود: با وجود فشارها و محدودیت‌هایی که این حوزه در دهه‌های اخیر با آن مواجه بوده، ارزش فرهنگی، هنری و هویتی فرش دستباف همچنان پابرجاست و هیچ تردیدی در اهمیت آن وجود ندارد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به کاهش چشمگیر سهم فرش در صادرات کشور گفت: بر اساس آمارهای گمرکی، صادرات فرش ایران در سال ۱۳۷۳ به حدود دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار می‌رسید و ۴۳ درصد صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌داد، اما این رقم امروز به حدود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار کاهش یافته که زنگ خطری جدی برای این هنر ـ صنعت محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: نباید صرفاً به افتخارات گذشته تکیه کنیم، بلکه لازم است با نگاهی علمی و واقع ‌بینانه، عوامل مؤثر در تضعیف جایگاه اقتصادی فرش را شناسایی کرده و برای رفع موانع موجود برنامه‌ ریزی کنیم.

محمدزاده تحریم‌های ظالمانه، ضوابط گمرکی و بازرگانی و همچنین تعدد تشکل‌های فعال در این حوزه را از جمله چالش‌های اصلی فرش دستباف برشمرد و افزود: آغاز به کار مجدد دبیرخانه شهر جهانی فرش تبریز فرصتی مغتنم برای احیای جایگاه اقتصادی این هنر ـ صنعت در بازارهای جهانی است.

وی با اشاره به انتصاب مرتضی آبدار به عنوان مسئول این دبیرخانه اظهار کرد: آبدار با بهره‌گیری از تجربه، شناخت و شبکه ارتباطی گسترده خود مسئولیتی مهم و اجتماعی را برای احیا و ارتقای جایگاه فرش دستباف پذیرفته است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: زمانی که افتخار میزبانی دبیرخانه دائمی شهر جهانی فرش دستباف نصیب تبریز شده است، در واقع این شهر از جانب ایران سخن می‌گوید و صدای تبریز، صدای ایران خواهد بود. از این رو، احیای این ظرفیت بزرگ هنری و اقتصادی یک ضرورت جدی برای استان و کشور به شمار می‌رود.

محمدزاده همچنین با انتقاد از ساختار پیچیده اداری و تعدد نهادهای دخیل در حوزه فرش، بر ضرورت شکل ‌گیری دبیرخانه‌ ای کارآمد و مبتنی بر آسیب ‌شناسی علمی تأکید کرد و گفت: مدیریت استان متعهد است در مسیر رفع موانع و تسهیل امور، حمایت‌ های لازم را از این دبیرخانه به عمل آورد.

وی در ادامه احیای فرش دستباف را نیازمند هم‌ افزایی میان دانشگاه، بازار و نظام اداری دانست و افزود: دانشگاه با برخورداری از ظرفیت‌ های علمی، پژوهشی و آموزشی می‌تواند هنر کهن فرش را با ایده‌ های نوین و نیازهای جدید بازار پیوند دهد و در کنار آن، بازار و نظام اداری نیز زمینه بازگشت فرش دستباف به جایگاه شایسته خود در صادرات غیرنفتی کشور را فراهم کنند.

وی در پایان خواستار احصای دقیق چالش‌های حوزه فرش، قرار گرفتن این هنر_صنعت در اولویت برنامه‌های اقتصادی، فرهنگی و تجاری استان و تشکیل کمیته‌ای علمی برای تدوین راهکارهای عملیاتی شد و ابراز امیدواری کرد، با ایجاد گشایش‌های اقتصادی و تقویت رویکردهای تجاری، فرش ایرانی بار دیگر به جایگاه درخور خود در بازارهای جهانی دست یابد.

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