به گزارش ایلنا در قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی در خصوص آخرین وضعیت جاده‌ها در روز تاسوعا گفت: در تعطیلات سه روزه شاهد ترافیک سنگین در جاده های استان هستیم و از صبح دیروز ترافیک پر حجمی در آزاد راه‌ها گزارش شده است.

وی افزود: در آزاد راه قزوین به تهران در محدوده شهر محمدیه به نیروگاه، در آزاد راه قزوین به زنجان در محدوده کنار گذر و در محور قزوین به رشت قبل از تونل‌ها شاهد ترافیک نیمه سنگین هستیم.

رئیس پلیس راه استان قزوین یادآور شد: تردد در سایر محورهای استان عادی و روان است.

تقی‌خانی بیان کرد: علیرغم تذکر مکرر به رانندگان در خصوص توقف نکردن در حاشیه جاده ها و آزاد راه‌ها متاسفانه همچنان شاهد بی توجهی به این توصیه هستیم و حوادث ناگوار رقم خورده است که دیروز نمونه ای را از آن را شاهد بودیم.

رئیس پلیس راه استان قزوین اظهار داشت: اشغال لاین اضطرار و خط عبور خودروهای امدادی از دیگر مشکلات است که برخی از این مسیر استفاده می کنند و موجب تاخیر در امدادرسانی می شوند.

وی افزود: رعایت نکردن فاصله طولی از خودروی جلویی در محورها نیز مشاهده می‌شود و شاهد تصادف زنجیره‌ای هستیم که گاهی پس از تصادف، رانندگان خودروها را کنار نمی‌کشند و صحنه تصادف را حفظ می‌کنند که موجب ترافیک چند کیلومتری می‌شوند.

تقی‌خانی از همه رانندگان خواست به توصیه های پلیس توجه کرده ومقررات راهنمایی و رانندگی را رعات کنند تا سفری ایمن رقم بخورد.

این مسئول انتظامی گفت: ماموران پلیس راه در جاده ها در خدمت کامل مردم هستند و امیدواریم با رعایت مقررات شاهد تردد ایمن و سلامت رانندگان باشیم.

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