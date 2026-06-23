اورژانس استان مرکزی اعلام کرد:
یک کشته دستاورد برخورد تراکتور با عابر پیاده در شهر ساروق
روابطعمومی مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: برخورد تراکتور با عابر پیاده در شهر ساروق، یک کشته برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به تشریح جزئیات این خبر پرداخته شده و در این رابطه آمده است: با اعلام گزارشی مبنی بر حادثه برخورد تراکتور با عابر پیاده در شهر ساروق از توابع شهرستان اراک، آمبولانس پایگاه اورژانس ساروق به محل حادثه اعزام شد.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: در این حادثه یک خانم 80 ساله که بر اثر شدت جراحات وارد شده دچار آسیبهای شدید شده بود توسط کارشناسان اورژانس و در حین انجام مراقبتهای پیشرفته پزشکی به بیمارستان ولیعصر شهرستان اراک منتقل شد.
روابطعمومی مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در اطلاعیه خود آورده است: متأسفانه بهرغم تلاشهای کادر درمان و کارشناسان اورژانس، این مصدوم جان خود را از دست داد.