کارخانه تولید کودکلات آهن در مراحل پایانی قرار دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، امید امیدی شاه آباد امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این کارخانه بعنوان اولین کارخانه تولید این محصول در کشور، می‌تواند بخش زیادی از نیاز کشور به واردات کودکلات آهن برطرف کند.

وی ادامه‌داد: حجم سرمایه‌گذاری ارزی این پروژه ۲میلیون دلار می‌باشد و نقش موثری در تامین این کود در کشور و حتی صادرات آن را دارد.

به گفته معاون اقتصادی استاندار لرستان، ارزش سرمایه‌گذاری ریالی این طرح یک همت است.

امیدی افزود: انتظار می‌رود باتوجه به پیشرفت مطلوب این پروژه در نیمه اول سال جاری به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به ساخت واحد اسیدنیتریک در منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد یادآور شد: این واحد با مجوز سرمایه‌گذاری خارجی ۱۳.۷ میلیون یوروی نیز فعالیت اجرایی خود را در این منطقه آغاز کرده‌است.

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