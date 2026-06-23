معاون اقتصادی استاندار لرستان:
کارخانه تولید کودکلات آهن در مراحل پایانی قرار دارد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با اشاره به پیشرفت مطلوب کارخانه تولید کود کلات آهن گفت: ظرفیت تولید این کارخانه ۳هزار تن در سال میباشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امید امیدی شاه آباد امروز سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این کارخانه بعنوان اولین کارخانه تولید این محصول در کشور، میتواند بخش زیادی از نیاز کشور به واردات کودکلات آهن برطرف کند.
وی ادامهداد: حجم سرمایهگذاری ارزی این پروژه ۲میلیون دلار میباشد و نقش موثری در تامین این کود در کشور و حتی صادرات آن را دارد.
به گفته معاون اقتصادی استاندار لرستان، ارزش سرمایهگذاری ریالی این طرح یک همت است.
امیدی افزود: انتظار میرود باتوجه به پیشرفت مطلوب این پروژه در نیمه اول سال جاری به بهرهبرداری برسد.
وی با اشاره به ساخت واحد اسیدنیتریک در منطقه ویژه اقتصادی خرمآباد یادآور شد: این واحد با مجوز سرمایهگذاری خارجی ۱۳.۷ میلیون یوروی نیز فعالیت اجرایی خود را در این منطقه آغاز کردهاست.