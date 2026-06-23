خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون اقتصادی استاندار لرستان:

کارخانه تولید کودکلات آهن در مراحل پایانی قرار دارد

کارخانه تولید کودکلات آهن در مراحل پایانی قرار دارد
کد خبر : 1803541
لینک کوتاه کپی شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با اشاره به پیشرفت مطلوب کارخانه تولید کود کلات آهن گفت: ظرفیت تولید این کارخانه ۳هزار تن در سال می‌باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امید امیدی شاه آباد امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این کارخانه بعنوان اولین کارخانه تولید این محصول در کشور، می‌تواند بخش زیادی از نیاز کشور به واردات کودکلات آهن برطرف کند. 

وی ادامه‌داد: حجم سرمایه‌گذاری ارزی این پروژه ۲میلیون دلار می‌باشد و نقش موثری در تامین این کود در کشور و حتی صادرات آن را دارد. 

به گفته معاون اقتصادی استاندار لرستان، ارزش سرمایه‌گذاری ریالی این طرح یک همت است. 

امیدی افزود: انتظار می‌رود باتوجه به پیشرفت مطلوب این پروژه در نیمه اول سال جاری به بهره‌برداری برسد. 

وی با اشاره به ساخت واحد اسیدنیتریک در منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد یادآور شد: این واحد با مجوز سرمایه‌گذاری خارجی ۱۳.۷ میلیون یوروی نیز فعالیت اجرایی خود را در این منطقه آغاز کرده‌است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی