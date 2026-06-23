بارش پراکنده در گیلان تا پایان هفته؛ صدور هشدار سطح زرد هواشناسی

به گزارش ایلنا از رشت، محمد دادرس، آسمان گیلان را کمی ابری تا نیمه ابری دانست و اظهار کرد: دیلمان با ۱۳ و لنگرود با ۳۱ درجه سلسیوس به ترتیب خنک ترین و گرم ترین نقاط استان طی امروز دوشنبه، اول تیر هستند.

وی نقشه های هواشناسی را نشان دهنده گذر جریانات کم و بیش ناپایدار تا فردا سه شنبه، ۲ تیر از منطقه دانست و افزود: شاهد فعالیت سامانه بارشی و صدور هشدار سطح زرد هواشناسی هستیم.

مدیرکل هواشناسی گیلان از ابرناکی و مه آلود بودن هوا و وزش باد و رگبار و رعد و برق شدید به ویژه در ارتفاعات و دامنه ها و احتمال تگرگ خبر داد و تصریح کرد: احتمال آبگرفتگی و بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه ها و مسیل ها و جاری شدن سلاب و روان آب و طغیان رودخانه ها و لغزش و رانش و اصابت صاعقه و شکسته شدن درختان تا اواخر وقت سه شنبه وجود دارد.

دادرس خاطرنشان کرد: از چهارشنبه تا پایان هفته، با استقرار جوی نسبتا پایدار، کاهش ابر و افزایش نسبی دما مورد انتظار است.

وی بیشینه ارتفاع موج در سواحل گیلان را نیم تا یک متر دانست و یادآور شد: طی این مدت گاهی با شکل گیری ناپایداری های موقتی و همرفتی، در برخی نقاط به ویژه ارتفاعات و دامنه ها، شرایط برای بارندگی و وزش باد و رعد و برق و تگرگ فراهم می شود.

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