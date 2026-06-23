اجرای طرح نماد در مدارس گیلان؛ فعالیت خط تلفنی ۱۵۷۰ برای مشاوره

به گزارش ایلنا از رشت، نرگس دستیار مدیرکل آموزش و پرورش گیلان صبح روز سه شنبه در نشست با خبرنگاران در محل خانه مطبوعات و رسانه های استان گیلان،، با قدردانی از همکاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و اصحاب رسانه، اظهار کرد: آموزش و پرورش به عنوان متولی تعلیم و تربیت، علاوه بر اجرای برنامه‌های آموزشی و درسی، وظیفه مهمی در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بر عهده دارد.

وی با اشاره به تهدیدهای ناشی از گسترش مواد مخدر، به‌ویژه مواد صنعتی و تبلیغات هدفمند علیه نوجوانان، افزود: دانش‌آموزان و خانواده‌ها از مهم‌ترین گروه‌های در معرض آسیب هستند و به همین دلیل آموزش و پرورش با همکاری دستگاه‌های مرتبط، برنامه‌های گسترده‌ای را در حوزه آگاهی‌بخشی و پیشگیری اجرا می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با بیان اینکه مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیازمند مشارکت همه نهادهاست، گفت: خانواده، مدرسه و جامعه سه ضلع اصلی تربیت دانش‌آموزان هستند و موفقیت در این حوزه بدون همکاری بین‌بخشی و تعامل با نهادهایی همچون شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و پلیس مبارزه با مواد مخدر امکان‌پذیر نیست.

وی از اجرای برنامه‌های توانمندسازی کارکنان، اولیا و دانش‌آموزان خبر داد و تصریح کرد: آموزش تشخیص رفتارهای پرخطر، آشنایی با نشانه‌های اولیه آسیب‌های اجتماعی و افزایش مهارت‌های فرزندپروری از جمله محورهای این آموزش‌هاست.

دستیار، همچنین به اجرای طرح «نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) در مدارس اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف شناسایی، مداخله و ارجاع دانش‌آموزان در معرض آسیب اجرا می‌شود و گیلان در سال گذشته در زمره استان‌های برتر کشور در اجرای این برنامه قرار گرفت.

وی افزود: در مناطق محروم و حاشیه‌ای نیز از ظرفیت مشاوران سیار، فرهنگیان و دانش‌آموزان آموزش‌دیده برای شناسایی آسیب‌ها و هدایت دانش‌آموزان به مراکز تخصصی استفاده می‌شود.

دستیار، مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با اشاره به فعالیت خط تلفنی ۱۵۷۰ خاطرنشان کرد: این سامانه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای به دانش‌آموزان و خانواده‌هاست و تاکنون نتایج مطلوبی در حوزه مشکلات تحصیلی، روانی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به همراه داشته است.

وی همچنین از فعالیت خانه‌های «یاریگران زندگی» در استان خبر داد و گفت: این مراکز با هدف ارتقای سلامت روان، توسعه فرهنگ پیشگیری و ایجاد فضای سالم برای نوجوانان فعالیت می‌کنند و دانش‌آموزان می‌توانند از برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و مشاوره‌ای آنها بهره‌مند شوند.

دستیار با تأکید بر اهمیت آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها افزود: بسیاری از والدین با نشانه‌های رفتارهای پرخطر از جمله خواب‌آلودگی، پرخاشگری و تأثیرپذیری از همسالان آشنایی کافی ندارند و لازم است آموزش‌های لازم در این زمینه بیش از پیش گسترش یابد.

وی اظهار کرد: آموزش و پرورش از ظرفیت فضای مجازی نیز برای تولید و انتشار محتوای آموزشی و پیشگیرانه استفاده می‌کند تا آگاهی دانش‌آموزان و خانواده‌ها نسبت به مخاطرات مواد مخدر و سایر آسیب‌های اجتماعی افزایش یابد.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها و رسانه‌ها گفت: امیدواریم با همکاری همه بخش‌ها بتوانیم گام‌های مؤثری در راستای ارتقای سلامت جسمی، روحی و روانی دانش‌آموزان برداریم و زمینه رشد و شکوفایی آینده‌سازان استان را فراهم کنیم.

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