به گزارش ایلنا از رشت، مرتضی یوسفیان امروز سه شنبه، ۲ تیر در حاشیه بازدید از پروژه در دست ساخت مصلی رشت، اظهار کرد: عملیات اجرایی تعمیر مصلی رشت که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده بود، پس از وقفه‌ای چندساله به دلیل کمبود اعتبار، با پیگیری‌های ویژه در انتهای سال ۱۴۰۴ مجددا از سر گرفته شد.

وی افزود: اقداماتی نظیر برچیدن سقف قدیمی، مرمت گنبد، تعمیر درب‌های چوبی، تعویض سیستم روشنایی و سقف کاذب و نقاشی بخش‌های داخلی انجام شده است.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی گیلان با بیان اینکه در حال حاضر پروژه در مرحله تکمیل نهایی شامل نصب سیستم‌های سرمایش و گرمایش، صوت و نور، کف‌پوش و صندلی‌ها قرار دارد، گفت: با هماهنگی و پیگیری های صورت گرفته، این پروژه در هفته دولت سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

یوسفیان همچنین در حاشیه بازدید از ساختمان استخر فرهنگیان رشت، اضافه کرد: پروژه ساختمان استخر شنای فرهنگیان رشت که با کارفرمایی آموزش و پرورش در زمینی به مساحت ۳۵۰۰ مترمربع در حال اجراست، اکنون به پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی رسیده است.

وی ادامه داد: این مجموعه ورزشی شامل بخش‌های متنوعی از جمله استخر اصلی و کودکان، سالن بدنسازی، سونای خشک و بخار، جکوزی و کافی‌شاپ است و در مراحل نهایی تجهیز قرار دارد تا در هفته دولت امسال به بهره‌برداری برسد.

معاون اداره کل راه و شهرسازی گیلان درخصوص تکمیل این پروژه‌ها، خاطرنشان کرد: تلاش شبانه‌روزی ما بر این است که با رفع موانع مالی و تسریع در عملیات عمرانی، این زیرساخت‌های مهم را در موعد مقرر و برای رفاه حال شهروندان و فرهنگیان در هفته دولت تقدیم مردم کنیم.

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