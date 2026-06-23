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معاون شهردار کرج:

سرعت غیرمجاز مهم‌ترین عامل تصادفات مرگبار در معابر شهری است

سرعت غیرمجاز مهم‌ترین عامل تصادفات مرگبار در معابر شهری است
کد خبر : 1803520
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معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری کرج از شناسایی و اولویت‌بندی کانون‌های پرحادثه شهر خبر داد و گفت: تخطی از سرعت مطمئنه همچنان مهم‌ترین عامل وقوع تصادفات منجر به فوت در معابر شهری کرج محسوب می‌شود.

به گزارش ایلنا از کرج، فرزین فرشاد در نشست بررسی «طرح جامع کاهش تصادفات» با تأکید بر ضرورت ارتقای ایمنی تردد در سطح شهر اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های آماری و تحلیل داده‌های ترافیکی، سرعت غیرمجاز و تخطی از سرعت مطمئنه بیشترین سهم را در وقوع تصادفات منجر به فوت در معابر شهری کرج دارد.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد رانندگان ۱۸ تا ۲۵ سال بیشترین سهم را در ارتکاب این تخلفات دارند و بخش قابل توجهی از حوادث نیز در ساعات شب و در برخی محورهایی رخ می‌دهد که از روشنایی کافی برخوردار نیستند.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری کرج با بیان اینکه ارتقای فرهنگ رانندگی باید همزمان با بهبود زیرساخت‌های ایمنی دنبال شود، گفت: ضعف روشنایی در برخی معابر، در کنار سرعت غیرمجاز، از عوامل مؤثر در افزایش شدت حوادث رانندگی است.

فرشاد با اشاره به سایر عوامل مؤثر در بروز تصادفات خاطرنشان کرد: عدم توجه به جلو، بی‌احتیاطی هنگام رانندگی، تغییر مسیر ناگهانی و رعایت نکردن حق تقدم از مهم‌ترین علل وقوع تصادفات در سطح شهر به شمار می‌رود که در این میان، «عدم توجه به جلو» بیشترین سهم را در میان عوامل بروز حوادث دارد.

وی همچنین عابران پیاده، موتورسواران، سرنشینان و ترک‌نشینان موتورسیکلت و نیز راکبان دوچرخه و اسکوتر را از آسیب‌پذیرترین گروه‌های درگیر در حوادث ترافیکی دانست.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری کرج در پایان با اشاره به اینکه بیشترین تعداد تصادفات فوتی مربوط به خودروهای سواری است، تصریح کرد: با توجه به سهم بالای این وسایل نقلیه در ترددهای روزانه، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه به سرعت مطمئنه و اصول ایمنی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش تصادفات و حفظ جان شهروندان است.

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