با هدف تقویت بنیان خانواده صورت گرفت؛
سازمان بهزیستی با منطقه ویژه لامرد تفاهمنامه امضا کرد
با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقای سلامت روان و پایداری نیروی انسانی، تفاهمنامه همکاری میان «اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی» و «منطقه ویژه اقتصادی لامرد» منعقد شد که به امضای سید امیر برهانی نائینی(مدیرعامل منطقه ویژه) و معصومه کاظم زاده(رئیس بهزیستی لامرد) رسید.
طراحی و اجرای کارگاهها و دورههای آموزشی در حوزههای: مهارتهای زندگی، ارتباطات و تحکیم خانواده- سلامت روان، تابآوری شغلی و مدیریت فشارهای کاری-پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و خانوادگی-روانشناسی صنعتی -سازمانی و سازگاری شغلی، آموزشهای مرتبط با سیاستهای جمعیت و تنظیم خانواده- تعریف و پیشنهاد عناوین آموزشی اجتماعی و خانواده ویژه کارکنان صنایع، بهعنوان دورههای آموزشی مکمل یا مرتبط با آموزشهای ضمن خدمت از جمله محورهای همکاری سازمان بهزیستی با منطقه ویژه لامرد است.
به موجب این تفاهم نامه، اورژانس اجتماعی بهزیستی کشور در لامرد، با رعایت اصول اخلاق حرفه ای و محرمانگی در تمامی فعالیتها متعهد به ارائه مشاوره تخصصی و علمی در حوزههای اجتماعی، روانشناسی و خانواده،پیشنهاد عناوین، محتوا و چارچوب علمی دورههای آموزشی، معرفی کارشناسان و متخصصان واجد صلاحیت مطابق ضوابط و دستورالعملهای سازمان بهزیستی، گردیده است.
در این تفاهم مشترک، منطقه ویژه در زمینهی هماهنگی و اطلاعرسانی اجرای برنامههای آموزشی به صنایع فعال در منطقه، تسهیل برگزاری دورهها در چارچوب امکانات، ظرفیتها و زیرساختهای موجود، لحاظ نمودن آموزشهای اجتماعی و خانواده در اولویت برنامههای آموزشی منطقه و در ایجاد بسترهای لازم برای تحقق اهداف آموزشی و پیشگیرانه با سازمان بهزیستی؛ همکاری خواهد داشت.
این تفاهمنامه با استناد به اسناد و سیاستهای برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ایفای نقش صنایع در مسئولیتهای اجتماعی، سیاستهای کلی خانواده و جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری، قوانین، آییننامهها و دستورالعملهای سازمان بهزیستی کشور در حوزه اورژانس اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، اسناد بالادستی مرتبط با سلامت روان، روانشناسی صنعتی–سازمانی و آموزشهای اجتماعی محیط کار تنظیم شده است.