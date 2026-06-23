به گزارش ایلنا از کرج، افراسیاب شجاعی در نشست هماهنگی با حضور معاونان، مدیران مناطق و مسئولان حوزه‌های مرتبط، با اشاره به ابلاغ این مصوبه اظهار کرد: بر اساس مصوبه جدید شورای امنیت کشور و با پیگیری شهرداری‌های کلان‌شهرها، استانداری‌ها و مراجع ذی‌ربط، امکان تعیین تکلیف آرای قطعی تخریب صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ تا پایان سال جاری فراهم شده است.

وی افزود: این مصوبه با توجه به سابقه اجرای بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده و شهرداری کرج نیز با بهره‌گیری از تجربه موفق اجرای آن در سال ۱۴۰۲، آمادگی اجرای مجدد این فرآیند را در مناطق ده‌گانه شهر دارد.

قائم‌مقام شهردار کرج با تأکید بر ضرورت تسریع در شناسایی پرونده‌های مشمول گفت: تمامی پرونده‌های دارای رأی تخریب، اعم از آرای تخریب کامل یا آرای توأم با تخریب و جریمه، باید در سریع‌ترین زمان ممکن توسط مناطق شهرداری احصا، دسته‌بندی و به مالکان آن‌ها ابلاغ شود تا امکان استفاده از این فرصت قانونی فراهم شود.

شجاعی هدف از اجرای این مصوبه را ساماندهی پرونده‌های بلاتکلیف و تحقق عدالت میان شهروندان عنوان کرد و افزود: در سال‌های گذشته برخی مالکان با مراجعه به شهرداری نسبت به پرداخت عوارض و جرایم قانونی اقدام کرده‌اند، اما در مقابل، تعدادی از مالکان بدون تعیین تکلیف وضعیت ملک خود از خدمات شهری بهره‌مند شده‌اند که اجرای این مصوبه می‌تواند به رفع این نابرابری کمک کند.

وی درباره شرایط بهره‌مندی از این فرصت قانونی تصریح کرد: مالکان باید تأییدیه اصول شهرسازی، اصول فنی و اصول بهداشتی را از سوی ناظر یا کارشناسان رسمی دادگستری دریافت کنند. رعایت این سه شرط، مبنای رسیدگی به درخواست‌ها و بهره‌مندی از مزایای مصوبه خواهد بود.

قائم‌مقام شهردار کرج همچنین از تدوین آیین‌نامه اجرایی این مصوبه خبر داد و گفت: جزئیات مربوط به نحوه محاسبه جرایم، شرایط پرداخت نقدی یا اقساطی و سایر ضوابط اجرایی به‌زودی به مناطق شهرداری ابلاغ می‌شود تا روند رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.

شجاعی خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه علاوه بر رفع مشکلات حقوقی و اداری شهروندان، به تعیین تکلیف پرونده‌های سنواتی، کاهش مراجعات قضایی، ساماندهی ساخت‌وسازهای موجود و تأمین بخشی از منابع مورد نیاز مدیریت شهری برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان کمک خواهد کرد.

وی در پایان از مدیران مناطق، واحدهای بازرسی و حراست خواست با نظارت دقیق و هماهنگی کامل، زمینه اجرای شفاف و صحیح این مصوبه را فراهم کنند.

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