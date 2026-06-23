تمرکز دور ششم طرح مهتاب در البرز بر مقابله با چاههای آب غیرمجاز و مدیریت مصرف برق
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز از برگزاری ششمین مانور سراسری طرح مهتاب با تمرکز بر شناسایی و جمعآوری انشعابات برق مرتبط با چاههای آب غیرمجاز و ساماندهی مشترکان پرمصرف خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، مسعود خواجهوند در جریان اجرای ششمین مانور سراسری طرح مهتاب با اشاره به هماهنگیهای انجامشده میان شرکت توزیع نیروی برق و شرکت آب منطقهای استان اظهار کرد: در پی تأکید وزیر نیرو و برگزاری نشستهای مشترک، از این پس مانورهای آب و برق بهصورت منسجم برگزار میشود و بخشی از این برنامهها به جمعآوری انشعابات برق مرتبط با چاههای آب غیرمجاز اختصاص خواهد داشت.
وی با بیان اینکه مدیریت همزمان منابع آب و برق از اولویتهای وزارت نیرو در شرایط کنونی است، افزود: ساماندهی چاههای غیرمجاز و انشعابات مرتبط با آنها با هدف صیانت از منابع آب و حفظ پایداری شبکه برق با جدیت دنبال میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف مشترکان تصریح کرد: مشترکانی که بیش از توان قراردادی خود از شبکه برق استفاده میکنند باید ساماندهی شوند. در همین راستا، کنترل مصرف برق مشترکان دارای انشعابهای ۵ کیلوواتی و کنتورهای ۵، ۱۰، ۱۵ و در برخی موارد ۲۰ آمپری در دستور کار قرار گرفته است.
خواجهوند با اشاره به توسعه تجهیزات هوشمندسازی شبکه گفت: علاوه بر نصب کنتورهای هوشمند، استفاده از کنتورهای ریلی نیز مطابق دستورالعملهای ابلاغی برای اجرای طرحهای مدیریت مصرف در حال انجام است.
وی درباره ظرفیت اجرایی این مانور اظهار داشت: در این طرح، ۷ اکیپ عملیاتی حوزه بازرسی، ۳ اکیپ حوزه لوازم اندازهگیری و ۶ اکیپ از شرکت آب منطقهای مشارکت دارند و مأموریت اصلی آنها جمعآوری انشعابات برق مرتبط با چاههای غیرمجاز و ساماندهی مشترکان پرمصرف در بخشهای خانگی و تجاری است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز با ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده گفت: تاکنون بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ انشعاب غیرمجاز از شبکه جمعآوری، بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ انشعاب قانونی نصب و ۴ هزار و ۳۰۰ کنتور معیوب تعویض شده است. همچنین بیش از ۱۰ هزار کنتور مورد آزمون قرار گرفته که بخشی از آنها دارای دستکاری بودهاند.
وی ادامه داد: ثبت شمارشگر برای چاههای آب نیز با جدیت دنبال میشود و تاکنون برای بیش از یکهزار و ۲۰۰ حلقه چاه ثبت شمارشگر انجام شده و یکهزار و ۲۲۰ انشعاب غیردائم نیز نصب شده است.
خواجهوند در پایان با قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی صنعت آب و برق استان، تأکید کرد: جمعآوری هر انشعاب غیرمجاز تأثیر مستقیمی در افزایش پایداری شبکه و بهبود کیفیت خدماترسانی به مشترکان دارد و رعایت کامل اصول ایمنی باید همواره در اولویت فعالیت اکیپهای اجرایی باشد.