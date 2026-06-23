به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، مسعود خواجه‌وند در جریان اجرای ششمین مانور سراسری طرح مهتاب با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده میان شرکت توزیع نیروی برق و شرکت آب منطقه‌ای استان اظهار کرد: در پی تأکید وزیر نیرو و برگزاری نشست‌های مشترک، از این پس مانورهای آب و برق به‌صورت منسجم برگزار می‌شود و بخشی از این برنامه‌ها به جمع‌آوری انشعابات برق مرتبط با چاه‌های آب غیرمجاز اختصاص خواهد داشت.

وی با بیان اینکه مدیریت همزمان منابع آب و برق از اولویت‌های وزارت نیرو در شرایط کنونی است، افزود: ساماندهی چاه‌های غیرمجاز و انشعابات مرتبط با آن‌ها با هدف صیانت از منابع آب و حفظ پایداری شبکه برق با جدیت دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف مشترکان تصریح کرد: مشترکانی که بیش از توان قراردادی خود از شبکه برق استفاده می‌کنند باید ساماندهی شوند. در همین راستا، کنترل مصرف برق مشترکان دارای انشعاب‌های ۵ کیلوواتی و کنتورهای ۵، ۱۰، ۱۵ و در برخی موارد ۲۰ آمپری در دستور کار قرار گرفته است.

خواجه‌وند با اشاره به توسعه تجهیزات هوشمندسازی شبکه گفت: علاوه بر نصب کنتورهای هوشمند، استفاده از کنتورهای ریلی نیز مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی برای اجرای طرح‌های مدیریت مصرف در حال انجام است.

وی درباره ظرفیت اجرایی این مانور اظهار داشت: در این طرح، ۷ اکیپ عملیاتی حوزه بازرسی، ۳ اکیپ حوزه لوازم اندازه‌گیری و ۶ اکیپ از شرکت آب منطقه‌ای مشارکت دارند و مأموریت اصلی آن‌ها جمع‌آوری انشعابات برق مرتبط با چاه‌های غیرمجاز و ساماندهی مشترکان پرمصرف در بخش‌های خانگی و تجاری است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده گفت: تاکنون بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ انشعاب غیرمجاز از شبکه جمع‌آوری، بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ انشعاب قانونی نصب و ۴ هزار و ۳۰۰ کنتور معیوب تعویض شده است. همچنین بیش از ۱۰ هزار کنتور مورد آزمون قرار گرفته که بخشی از آن‌ها دارای دستکاری بوده‌اند.

وی ادامه داد: ثبت شمارشگر برای چاه‌های آب نیز با جدیت دنبال می‌شود و تاکنون برای بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ حلقه چاه ثبت شمارشگر انجام شده و یک‌هزار و ۲۲۰ انشعاب غیردائم نیز نصب شده است.

خواجه‌وند در پایان با قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی صنعت آب و برق استان، تأکید کرد: جمع‌آوری هر انشعاب غیرمجاز تأثیر مستقیمی در افزایش پایداری شبکه و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان دارد و رعایت کامل اصول ایمنی باید همواره در اولویت فعالیت اکیپ‌های اجرایی باشد.

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