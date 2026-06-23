مرگ عابر پیاده بر اثر بی توجهی راننده خودرو در جاده فومن – ماسوله

به گزارش ایلنا، سرهنگ جاور صفاری به تحریریه خبرگزاری صدا و سیما گفت: زنی ۸۵ ساله هنگام عبور از عرض جاده در محور فومن – ماسوله، محدوده روستای کوچی چال، بر اثر برخورد شدید سواری دنا، در دم جان باخت.

رئیس پلیس راه گیلان علت این حادثه را بی توجهی راننده به سمت جلو عنوان کرد و گفت: جسد این عابر برای طی مراحل قانونی به پزشکی قانونی تحویل داده شد.

سرهنگ صفاری با تاکید بر اینکه محور ماسوله به عنوان یک منطقه گردشگری در همه ایام سال، به ویژه فصل گرما بسیار پرتردد و شلوغ است، از مردم استان و مسافران خواست هنگام رانندگی در این مسیر، از سرعت و سبقت غیرمجاز خودداری کنند و به سمت جلو توجه کافی داشته باشند.

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