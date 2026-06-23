به گزارش ایلنا از خوزستان، سجاد مهدی‌پور با اشاره به رأی صادرشده از سوی کمیته استیناف اظهار کرد: با پیگیری‌های حقوقی انجام‌شده، حقانیت باشگاه نفت مسجدسلیمان به اثبات رسید و سه امتیاز کسرشده این تیم به جدول مسابقات بازگشت.

وی همچنین از دریافت مجوز ملی و حرفه‌ای باشگاه خبر داد و افزود: اخذ این مجوز نشان‌دهنده حرکت باشگاه در مسیر توسعه زیرساخت‌ها، استانداردسازی و استقرار الزامات حرفه‌ای فوتبال کشور است.

مدیرعامل باشگاه نفت مسجدسلیمان با تأکید بر جایگاه تاریخی این تیم در فوتبال ایران گفت: نفت مسجدسلیمان از سرمایه‌های ارزشمند فوتبال کشور به شمار می‌رود و مجموعه باشگاه با همراهی هواداران، پیشکسوتان و کادر فنی در تلاش است تا این تیم بار دیگر به جایگاه شایسته خود بازگردد.

مهدی‌پور ادامه داد: بازگشت سه امتیاز می‌تواند تأثیر مثبتی بر روحیه بازیکنان و کادر فنی داشته باشد و مسیر دستیابی به اهداف تعیین‌شده برای فصل جاری را هموارتر کند.

تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان که در رقابت‌های لیگ دسته دوم کشور حضور دارد، یکی از مدعیان صعود به لیگ دسته اول محسوب می‌شود. مسئولان باشگاه امیدوارند با تداوم روند فعلی و تقویت ساختارهای فنی و مدیریتی، زمینه بازگشت این تیم به روزهای موفق و افتخارآفرین گذشته فراهم شود.

بر اساس رأی صادرشده از سوی کمیته استیناف، سه امتیاز کسرشده نفت مسجدسلیمان به این تیم بازگردانده شده است؛ اتفاقی که می‌تواند در جایگاه تیم در جدول رده‌بندی و ادامه رقابت‌های فصل تأثیرگذار باشد.

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