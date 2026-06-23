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دستگیری قاتل مرد ۷۵ ساله در رودسر

دستگیری قاتل مرد ۷۵ ساله در رودسر
کد خبر : 1803488
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فرمانده انتظامی شهرستان رودسر گفت : قاتل ۴۰ ساله‌ای که ۸ روز پیش مردی ۷۵ ساله را در بخش کلاچای رودسر با سلاح شکاری به قتل رسانده بود، در چابکسر دستگیر شد.

به گزارش ایلنا از رشت، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: قاتل ۴۰ ساله‌ای که ۸ روز پیش مردی ۷۵ ساله را در بخش کلاچای شهرستان رودسر با سلاح شکاری به قتل رسانده و متواری شده بود، با تلاش پلیس در مخفیگاهش در بخش چابکسر دستگیر شد.

به گفته فرمانده انتظامی شهرستان رودسر، متهم که در یک گلخانه پنهان شده بود، به جرم خود با انگیزه اختلاف شخصی اعتراف کرد و سلاح به‌کار رفته نیز کشف شد. 

متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

 

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