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کوهمره سرخی در محاصره آتش/ تلاش‌ها برای مهار حریق ادامه دارد

کوهمره سرخی در محاصره آتش/ تلاش‌ها برای مهار حریق ادامه دارد
کد خبر : 1803485
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آتش‌سوزی در ارتفاعات منطقه «کوهمره سرخی» که از روز گذشته آغاز شده بود، پس از مهار موقت در شب گذشته، صبح امروز بار دیگر شعله‌ور شد.

به گزارش ایلنا، آتش‌سوزی که طی ساعات گذشته با تلاش نیروهای امدادی، عملیاتی و فعالان محیط‌زیست مهار شده بود، به دلیل شرایط جغرافیایی منطقه و پوشش گیاهی انبوه، مجدداً گسترش یافت.

غلامی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس، با اشاره به دشواری عملیات اطفای حریق در این منطقه، اظهار داشت: به دلیل سخت‌گذر بودن ارتفاعات، عملیات مهار با کندی پیش می‌رود. با این حال، تمامی نیروهای امدادی و مردمی با حداکثر توان برای کنترل آتش در منطقه حضور دارند.

وی افزود: روز گذشته نیروهای عملیاتی و تجهیزات لازم از طریق چهار سورتی پرواز بالگرد به منطقه اعزام شدند. در صورت تداوم یا تشدید وضعیت، اعزام مجدد بالگردها برای پشتیبانی عملیاتی و تسریع در روند خاموش کردن آتش در دستور کار قرار دارد.

 تلاش نیروهای امدادی برای مهار کامل کانون‌های حریق همچنان ادامه دارد.
 

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