به گزارش ایلنا، آتش‌سوزی که طی ساعات گذشته با تلاش نیروهای امدادی، عملیاتی و فعالان محیط‌زیست مهار شده بود، به دلیل شرایط جغرافیایی منطقه و پوشش گیاهی انبوه، مجدداً گسترش یافت.

غلامی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس، با اشاره به دشواری عملیات اطفای حریق در این منطقه، اظهار داشت: به دلیل سخت‌گذر بودن ارتفاعات، عملیات مهار با کندی پیش می‌رود. با این حال، تمامی نیروهای امدادی و مردمی با حداکثر توان برای کنترل آتش در منطقه حضور دارند.

وی افزود: روز گذشته نیروهای عملیاتی و تجهیزات لازم از طریق چهار سورتی پرواز بالگرد به منطقه اعزام شدند. در صورت تداوم یا تشدید وضعیت، اعزام مجدد بالگردها برای پشتیبانی عملیاتی و تسریع در روند خاموش کردن آتش در دستور کار قرار دارد.

تلاش نیروهای امدادی برای مهار کامل کانون‌های حریق همچنان ادامه دارد.



انتهای پیام/