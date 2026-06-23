ژیمناست خوزستانی در ترکیب نخستین اعزام تاریخی بانوان ایران به آسیا

به گزارش ایلنا از خوزستان، کاروان ژیمناستیک هنری زنان ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا عازم چین شد تا در یکی از مهم‌ترین رویدادهای این رشته در سطح قاره حضور پیدا کند.

در این اعزام تاریخی، نرگس هواشم از استان خوزستان در رده سنی بزرگسالان به عنوان عضو تیم ملی کشورمان حضور دارد و با برترین ژیمناست‌های آسیا رقابت خواهد کرد.

این رویداد از آن جهت اهمیت ویژه‌ای دارد که برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی، تیم ژیمناستیک هنری زنان ایران در مسابقات رسمی آسیایی شرکت می‌کند؛ اتفاقی که نقطه عطفی در مسیر توسعه این رشته ورزشی در کشور به شمار می‌رود.

حضور نماینده خوزستان در این رقابت‌ها نیز افتخاری مهم برای ورزش استان محسوب می‌شود و نشان‌دهنده ظرفیت و رشد ژیمناستیک بانوان در خوزستان است.

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