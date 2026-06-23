آغاز فعالیت چهارمین زنجیره یکپارچه تولید مرغ در خوزستان

به گزارش ایلنا از خوزستان، عبدالامیر نیرومند امروز سه‌شنبه با اعلام آغاز به کار زنجیره تولید یکپارچه گوشت مرغ «زیبا مرغ هدایت دزفول»، اظهار کرد: این مجموعه با هدف توسعه تولید و ارتقای بهره‌وری در صنعت مرغداری استان راه‌اندازی شده و تمامی حلقه‌های اصلی زنجیره تولید را در بر می‌گیرد.

وی افزود: این طرح با بهره‌گیری از کشتارگاه صنعتی با ظرفیت ۹ هزار قطعه در ساعت، کارخانه تولید خوراک دام و طیور با ظرفیت سالانه ۱۲۰ هزار تن و ۲۲ واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت ۷۱۴ هزار قطعه در هر دوره، وارد چرخه تولید شده است.

به گفته معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، کارخانه جوجه‌کشی این مجموعه نیز توان تولید ۶۳۸ هزار و ۸۰۰ قطعه جوجه را دارد و مجموع ظرفیت آن امکان تولید سالانه حدود ۵ هزار تن گوشت مرغ را فراهم می‌کند.

نیرومند با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای استان در حوزه تولید مرغ بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پنجمین زنجیره بزرگ تولید مرغ خوزستان نیز در سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری خواهد رسید. وی تأکید کرد توسعه این زنجیره‌ها نقش مهمی در افزایش خودکفایی و تبدیل خوزستان به یکی از مراکز اصلی تولید گوشت مرغ در جنوب کشور خواهد داشت.

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