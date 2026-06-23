انفجار کنترل شده مهمات جنگی در جاسک

به گزارش ایلنا از بندرعباس، فرمانداری جاسک اعلام کرد: امروز سه‌شنبه ۲ تیرماه، از ساعت ۹:۰۰ صبح تا ۱۲:۰۰ ظهر، عملیات امحا و انفجار کنترل‌شده پرتابه‌های عمل‌نکرده و بقایای به‌جامانده از حملات دشمن توسط نیروهای متخصص و در مناطق تعیین‌شده انجام خواهد شد.

بر این اساس، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در سطح شهر و مناطق اطراف وجود دارد. این عملیات به‌صورت کاملاً کنترل‌شده و با رعایت تمامی ملاحظات ایمنی انجام می‌شود و هیچ‌گونه خطری متوجه شهروندان نخواهد بود.

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