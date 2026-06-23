خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انفجار کنترل شده مهمات جنگی در جاسک

انفجار کنترل شده مهمات جنگی در جاسک
کد خبر : 1803367
لینک کوتاه کپی شد.

انفجارهای کنترل‌شده پیش از ظهر امروز سه شنبه دوم تیرماه در جاسک رخ خواهد داد شهروندان نگران نباشند.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، فرمانداری جاسک اعلام کرد: امروز سه‌شنبه ۲ تیرماه، از ساعت ۹:۰۰ صبح تا ۱۲:۰۰ ظهر، عملیات امحا و انفجار کنترل‌شده پرتابه‌های عمل‌نکرده و بقایای به‌جامانده از حملات دشمن توسط نیروهای متخصص و در مناطق تعیین‌شده انجام خواهد شد.

بر این اساس، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در سطح شهر و مناطق اطراف وجود دارد. این عملیات به‌صورت کاملاً کنترل‌شده و با رعایت تمامی ملاحظات ایمنی انجام می‌شود و هیچ‌گونه خطری متوجه شهروندان نخواهد بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی