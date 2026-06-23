انفجار کنترل شده مهمات جنگی در جاسک
انفجارهای کنترلشده پیش از ظهر امروز سه شنبه دوم تیرماه در جاسک رخ خواهد داد شهروندان نگران نباشند.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، فرمانداری جاسک اعلام کرد: امروز سهشنبه ۲ تیرماه، از ساعت ۹:۰۰ صبح تا ۱۲:۰۰ ظهر، عملیات امحا و انفجار کنترلشده پرتابههای عملنکرده و بقایای بهجامانده از حملات دشمن توسط نیروهای متخصص و در مناطق تعیینشده انجام خواهد شد.
بر این اساس، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در سطح شهر و مناطق اطراف وجود دارد. این عملیات بهصورت کاملاً کنترلشده و با رعایت تمامی ملاحظات ایمنی انجام میشود و هیچگونه خطری متوجه شهروندان نخواهد بود.