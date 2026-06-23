به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، سید مصطفی جعفری با اعلام این خبر گفت: رویداد رسانه‌ای «جنگ رمضان» توسط خانه مطبوعات استان قزوین و با حمایت معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین برگزار می‌شود.

رئیس خانه مطبوعات استان قزوین ضمن قدردانی از تلاشگران عرصه رسانه در جنگ رمضان افزود: مهمترین اهداف این رویداد، ارتقای کمی و محتوایی رسانه‌های نوین، تقویت روزنامه‌نگاری و خبرنگاری حرفه‌ای، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها برای ایجاد وحدت و همدلی و نیز نقش‌آفرینی فعالان رسانه‌ای در مسیر مقابله با آسیب‌های اجتماعی و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت می‌باشد.

جعفری به بخش‌های این رویداد اشاره کرد و اظهار داشت: این رویداد دارای دو بخش اصلی و بخش ویژه است که بخش اصلی این رویداد شامل سرمقاله، یادداشت، خبر، مصاحبه، گزارش، تیتر، عکس و گزارش تصویری، کلیپ، ویدئوهای خبری، گرافیک و صفحه‌آرایی بوده و در بخش ویژه که با محور «جنگ رمضان؛ مقاومت عمومی و کاهش آسیب‌های اجتماعی» تعریف شده برگزار می‌شود.

این مسئول در نحوه بارگذاری آثار در بخش ویژه تاکید کرد: فعالان رسانه استان قزوین، آثار ارسالی باید با نگرش به جنگ رمضان و تأثیرات مثبت عمومی آن در حوزه‌های مختلف؛ از حضور پُرشور و بی‌سابقه مردم در میدان‌ها و خیابان‌ها تا کاهش آسیب‌های اجتماعی و همچنین تبیین نقش مردم در حفظ انسجام اجتماعی، تقویت روحیه همبستگی و بازنمایی جلوه‌های مقاومت عمومی تولید شده باشند.

جعفری با اشاره به نحوه داوری آثار اظهار داشت: بعد از اتمام مرحله دریافت آثار، بدون دخالت نیروی انسانی؛ آثار به صورت کد از طریق سامانه به داوران منتخب از سوی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارجاع داده می‌شود.

رئیس خانه مطبوعات گفت: به نفرات برتر بخش اصلی به ترتیب ۱۰۰، ۷۰ و ۵۰ میلیون ریال جایزه اهدا خواهد شد و در بخش ویژه نیز جوایز ۶۰، ۴۰ و ۲۰ میلیون ریالی برای آثار برگزیده در نظر گرفته شده است.

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