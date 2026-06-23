رئیس خانه مطبوعات استان قزوین:
رویداد رسانهای «جنگ رمضان» در مرحله ارسال آثار قرار گرفت/ بارگذاری آثار در سامانه متمرکز جشنوارههای رسانهای سراسر کشور
رئیس خانه مطبوعات استان قزوین از مرحله ارسال آثار رویداد رسانهای «جنگ رمضان» در سامانه متمرکز جشنوارههای رسانهای سراسر کشور خبر داد و گفت: این روبداد با هدف تقویت روایتگری رسانهای، تبیین مقاومت عمومی و کاهش آسیبهای اجتماعی در بستر همبستگی و وحدت ملی برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، سید مصطفی جعفری با اعلام این خبر گفت: رویداد رسانهای «جنگ رمضان» توسط خانه مطبوعات استان قزوین و با حمایت معاونت امور رسانهای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین برگزار میشود.
رئیس خانه مطبوعات استان قزوین ضمن قدردانی از تلاشگران عرصه رسانه در جنگ رمضان افزود: مهمترین اهداف این رویداد، ارتقای کمی و محتوایی رسانههای نوین، تقویت روزنامهنگاری و خبرنگاری حرفهای، بهرهگیری از ظرفیت رسانهها برای ایجاد وحدت و همدلی و نیز نقشآفرینی فعالان رسانهای در مسیر مقابله با آسیبهای اجتماعی و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت میباشد.
جعفری به بخشهای این رویداد اشاره کرد و اظهار داشت: این رویداد دارای دو بخش اصلی و بخش ویژه است که بخش اصلی این رویداد شامل سرمقاله، یادداشت، خبر، مصاحبه، گزارش، تیتر، عکس و گزارش تصویری، کلیپ، ویدئوهای خبری، گرافیک و صفحهآرایی بوده و در بخش ویژه که با محور «جنگ رمضان؛ مقاومت عمومی و کاهش آسیبهای اجتماعی» تعریف شده برگزار میشود.
این مسئول در نحوه بارگذاری آثار در بخش ویژه تاکید کرد: فعالان رسانه استان قزوین، آثار ارسالی باید با نگرش به جنگ رمضان و تأثیرات مثبت عمومی آن در حوزههای مختلف؛ از حضور پُرشور و بیسابقه مردم در میدانها و خیابانها تا کاهش آسیبهای اجتماعی و همچنین تبیین نقش مردم در حفظ انسجام اجتماعی، تقویت روحیه همبستگی و بازنمایی جلوههای مقاومت عمومی تولید شده باشند.
جعفری با اشاره به نحوه داوری آثار اظهار داشت: بعد از اتمام مرحله دریافت آثار، بدون دخالت نیروی انسانی؛ آثار به صورت کد از طریق سامانه به داوران منتخب از سوی دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارجاع داده میشود.
رئیس خانه مطبوعات گفت: به نفرات برتر بخش اصلی به ترتیب ۱۰۰، ۷۰ و ۵۰ میلیون ریال جایزه اهدا خواهد شد و در بخش ویژه نیز جوایز ۶۰، ۴۰ و ۲۰ میلیون ریالی برای آثار برگزیده در نظر گرفته شده است.