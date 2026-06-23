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قلع‌وقمع ۴۲ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی قزوین

قلع‌وقمع ۴۲ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی قزوین
کد خبر : 1803239
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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین از اجرای عملیات قلع‌وقمع ۴۲ مورد مستحدثات و تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: با اجرای این حکم، حدود ۱۴ هزار و ۷۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی آزادسازی و به چرخه تولید بازگردانده شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محسن خیرخواه در این رابطه گفت: این عملیات در اراضی کشاورزی روستاهای حمیدآباد، رشتقون و شینقراز از توابع بخش مرکزی شهرستان قزوین و در راستای مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز انجام شد.

وی افزود: مستحدثات تخریب‌شده شامل دیوارکشی، فنس‌کشی، احداث بنا و محوطه‌سازی بوده که بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مورد اعمال قانون قرار گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی قزوین ادامه داد: این عملیات با حضور نماینده دادستان، یگان حفاظت اراضی استان، کارشناسان امور اراضی شهرستان قزوین، عوامل اجرائیات شهرداری منطقه و عوامل انتظامی انجام شده است. 

 

 

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