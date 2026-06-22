محدودیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان مازندران در تعطیلات تاسوعا و عاشورای حسینی

سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران در تشریح این خبر اظهار داشت: به اطلاع مردم شریف و مسافران محترم می‌رساند، با توجه به ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان و پیش‌بینی افزایش حجم تردد در محورهای مواصلاتی استان مازندران، محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های استان به شرح زیر اعمال می‌گردد:

۱. محدودیت تردد موتورسیکلت

تردد انواع موتورسیکلت در محورهای چالوس، هراز و سوادکوه از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز سه‌شنبه ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ الی ساعت ۰۶:۰۰ روز شنبه ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ممنوع می‌باشد.

(تبصره: تردد موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع است.)

۲. محور چالوس (کندوان)

ممنوعیت دائم: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از این محور کماکان ممنوع است.

محدودیت یک‌طرفه مقطعی: در صورت پرحجم بودن ترافیک در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۲، ۳، ۴ و ۶ تیرماه)، به صلاحدید مأمورین پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت اجرا خواهد شد.

طرح ویژه روز جمعه (۱۴۰۵/۰۴/۰۵):

از ساعت ۱۳:۰۰، تردد از محدوده پل زنگوله به سمت چالوس ممنوع می‌گردد.

از ساعت ۱۵:۰۰، مسیر از مرزن‌آباد به سمت تهران یک‌طرفه خواهد شد.

این طرح در ساعت ۲۴:۰۰ پایان یافته و مسیر دوطرفه می‌گردد.در صورت عدم تخلیه ترافیک اجرای زمان یک طرفه قابل تمدید می باشد.

(تبصره: تردد افراد بومی و ساکنین تا محدوده پل زنگوله بلامانع است، اما ورود به سمت چالوس از ساعت اعلامی ممنوع می‌باشد.)

۳. محور هراز

ممنوعیت تریلر: تردد کلیه تریلرها از این محور کماکان ممنوع است.

ممنوعیت کامیون و کامیونت: تردد کلیه کامیون‌ها و کامیونت‌ها (به‌جز حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی) در زمان‌های زیر ممنوع می‌باشد: از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز سه‌شنبه ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ و از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه (۳ الی ۶ تیرماه).

محدودیت یک‌طرفه مقطعی: در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در محدوده پلیس راه لاریجان تا پلور و بالعکس اعمال خواهد شد.

۴. محور سوادکوه

در صورت افزایش حجم ترافیک و به صلاحدید مأمورین پلیس راه، تردد انواع تریلر (به‌جز حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی) در مسیر جنوب به شمال و بالعکس ممنوع خواهد بود.

این محدودیت احتمالی برای روز سه‌شنبه ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ (از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰) و روز جمعه ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ (از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰) پیش‌بینی شده است.

از رانندگان عزیز تقاضا می‌شود ضمن رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، با مأموران پلیس راه در اجرای این محدودیت‌ها همکاری لازم را داشته باشند.

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