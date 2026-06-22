محدودیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان مازندران در تعطیلات تاسوعا و عاشورای حسینی
رئیس پلیس راه مازندران از اعمال محدودیتهای ترافیکی در محورهای کندوان، هراز و سوادکوه همزمان با تعطیلات تاسوعا و عاشورای حسینی خبر داد و گفت: این محدودیتها از دوم تا ششم تیرماه با هدف مدیریت ترافیک و تأمین ایمنی سفرها اجرا میشود.
سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران در تشریح این خبر اظهار داشت: به اطلاع مردم شریف و مسافران محترم میرساند، با توجه به ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان و پیشبینی افزایش حجم تردد در محورهای مواصلاتی استان مازندران، محدودیتهای ترافیکی در جادههای استان به شرح زیر اعمال میگردد:
۱. محدودیت تردد موتورسیکلت
تردد انواع موتورسیکلت در محورهای چالوس، هراز و سوادکوه از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز سهشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ الی ساعت ۰۶:۰۰ روز شنبه ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ممنوع میباشد.
(تبصره: تردد موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع است.)
۲. محور چالوس (کندوان)
ممنوعیت دائم: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از این محور کماکان ممنوع است.
محدودیت یکطرفه مقطعی: در صورت پرحجم بودن ترافیک در روزهای سهشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۲، ۳، ۴ و ۶ تیرماه)، به صلاحدید مأمورین پلیس راه، محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت اجرا خواهد شد.
طرح ویژه روز جمعه (۱۴۰۵/۰۴/۰۵):
از ساعت ۱۳:۰۰، تردد از محدوده پل زنگوله به سمت چالوس ممنوع میگردد.
از ساعت ۱۵:۰۰، مسیر از مرزنآباد به سمت تهران یکطرفه خواهد شد.
این طرح در ساعت ۲۴:۰۰ پایان یافته و مسیر دوطرفه میگردد.در صورت عدم تخلیه ترافیک اجرای زمان یک طرفه قابل تمدید می باشد.
(تبصره: تردد افراد بومی و ساکنین تا محدوده پل زنگوله بلامانع است، اما ورود به سمت چالوس از ساعت اعلامی ممنوع میباشد.)
۳. محور هراز
ممنوعیت تریلر: تردد کلیه تریلرها از این محور کماکان ممنوع است.
ممنوعیت کامیون و کامیونت: تردد کلیه کامیونها و کامیونتها (بهجز حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی) در زمانهای زیر ممنوع میباشد: از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز سهشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ و از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه (۳ الی ۶ تیرماه).
محدودیت یکطرفه مقطعی: در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یکطرفه مقطعی در محدوده پلیس راه لاریجان تا پلور و بالعکس اعمال خواهد شد.
۴. محور سوادکوه
در صورت افزایش حجم ترافیک و به صلاحدید مأمورین پلیس راه، تردد انواع تریلر (بهجز حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی) در مسیر جنوب به شمال و بالعکس ممنوع خواهد بود.
این محدودیت احتمالی برای روز سهشنبه ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ (از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۲۴:۰۰) و روز جمعه ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ (از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰) پیشبینی شده است.
از رانندگان عزیز تقاضا میشود ضمن رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، با مأموران پلیس راه در اجرای این محدودیتها همکاری لازم را داشته باشند.