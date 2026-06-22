به گزارش ایلنا، این رویداد به همت معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی و مرکز نوآوری و فناوری شهرداری شیراز شکل گرفت و بستری برای تبادل دیدگاه‌ها میان مدیران شهری، پژوهشگران و دانشجویان فراهم آورد. در جریان این نشست تخصصی، تحولات نوین در حوزه شهر هوشمند، ظرفیت‌های هوش مصنوعی در مدیریت شهری و راهکارهای ارتقای رفاه و کیفیت زندگی شهروندان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمدهادی شه‌دوست شیرازی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز، در این مراسم با اشاره به اهمیت پیوند دانش نظری با تجربه‌های اجرایی در مدیریت شهری اظهار داشت: رسالت این کنفرانس ایجاد پلی میان دانشی است که در محیط‌های دانشگاهی تولید می‌شود و واقعیت‌هایی که در بستر شهر با آن مواجه هستیم؛ پیوندی که می‌تواند مسیر توسعه هوشمند شهری را هموارتر کند.

در ادامه این برنامه، محمدحافظ حکمی، معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان سخنران ویژه با اشاره به الزامات تحقق شهر هوشمند تأکید کرد: هوشمندسازی پیش از آنکه به ابزار و فناوری وابسته باشد، نیازمند شکل‌گیری یک نگرش و روحیه تحول‌گرا در نظام مدیریتی است.

در بخش دیگری از این کنفرانس، نشست‌های تخصصی در قالب دو پنل همزمان با حضور استادان دانشگاه، پژوهشگران و فعالان حوزه فناوری برگزار شد و شرکت‌کنندگان به بررسی ابعاد مختلف کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت شهری، بهبود خدمات شهری و افزایش کیفیت زندگی شهروندان پرداختند. در پایان نیز مقالات برتر ارائه‌شده در این حوزه معرفی و ارائه شد.