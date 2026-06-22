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تمدید مهلت ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه هفتم در مدارس متوسطه اول فارس

تمدید مهلت ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه هفتم در مدارس متوسطه اول فارس
کد خبر : 1803031
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اداره‌کل آموزش و پرورش فارس از تمدید مهلت ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه هفتم در مدارس متوسطه دوره اول این استان تا ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: دانش‌آموزان و اولیای گرامی مهلت ثبت‌نام دانش‌آموزان در پایه هفتم مدارس متوسطه دوره اول استان فارس تا روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.

بر این اساس، متقاضیان می‌توانند در فرصت تعیین‌شده نسبت به تکمیل مراحل ثبت‌نام و ارائه مدارک مورد نیاز به مدارس محل تحصیل اقدام کنند.

 

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